Rétrospective : l'année 2024 pas épargnée par les conflits

Le Soudan, la RDC, l'Ukraine, Gaza et bien d'autres régions du monde sont en proie à la violence. Ces conflits durent, à l'exception d'un étrange coup du sort en Syrie. La diplomatie peine ou semble ne pas vouloir éteindre ces incendies qui risquent de se propager jusqu'en 2025, et au-delà.

C’était le 8 décembre dernier, les rebelles syriens ont mis un terme à 13 années de guerre en faisant chuter le régime de Bachar el-Assad.

La prise de Damas par les rebelles signe la fin d'une ère marquée par la répression politique, entamée en 1970 par l'accession au pouvoir de Hafez al-Assad et perpétuée par son fils dès son arrivée au pouvoir avec l’aide de la Russie et d’Iran. Plus d'un demi-million de personnes tuées, six millions d'autres devenues des réfugiés.

Au Soudan la guerre civile fait rage. En novembre la Russie bloquait un projet de résolution sur le pays aux Nations Unies que visait la protection des civils par les belligérants dans ce pays.

La population paie un lourd tribut à la guerre qui oppose depuis le 15 avril 2023, les Forces armées soudanaises dirigées par Abdel Fattah al-Burhan aux Forces de soutien Rapide du général Mohammed Hamdan Daglo . Les deux à l’origine du putsch de 2021. Les travailleurs humanitaires affirment que le conflit qui dure depuis 19 mois au Soudan a créé la pire crise humanitaire au monde, et plus de 11 millions de déplacés.

Des déplacés, la RDC en compte aussi depuis que les rebelles du M23 ont déterré la hache de guerre fin 2021. Plus de 7 millions, dans la province du Nord-Kivu, selon les chiffres publiés par l’ONU en août 2024.

Alors que les affrontements entre les forces armées congolaises et les rebelles se poursuivent, Luanda a réussi à renouer le fil du dialogue entre la RDC et le Rwanda, soutien de la rébellion congolaise. Le 25 novembre, les deux pays ont paraphé un document opérationnel.

Kigali et Kinshasa négocient désormais un accord de paix mais les cessez-le-feu n’ont toujours pas été respectés. Mais la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagamé prévue le 15 décembre dans la capitale angolaise n'a pas eu lieu.

La paix, les Ukrainiens en sont privés depuis l’attaque lancée par la Russie contre leur pays le 22 février 2022. En deux ans et demi, le conflit a fait un million de morts russes et ukrainiens selon le ‘’ Wall Street Journal’’.

Le 29 novembre, Volodymyr Zelensky a ouvert la voie à un cessez-le-feu sur fond de perte temporaire des territoires ukrainiens conquis par Moscou. Un changement de cap motivé sans nul doute par le retour aux affaires de Donald Trump qui priverait à l’Ukraine le soutien de Washington.

L’ombre du futur locataire de la Maison-Blanche plane aussi déjà sur la guerre entre Israël et le Hamas. Donald Trump s’est fixé un pari : obtenir une trêve à Gaza en échange de la libération des otages avant son investiture le 20 janvier.

Les populations meurtries par les violences auront-elles droit à un répit en 2025 ? La question reste posée.