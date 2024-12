Guerre Israël-Hamas : l'ONU réclame toujours un cessez-le-feu à Gaza

Lors de la séance mensuelle du Conseil de sécurité consacrée au Moyen-Orient, y compris à la question palestinienne, la nécessité urgente d’un cessez-le-feu, la libération des otages et l’arrêt de la colonisation persistante des territoires palestiniens ont été au cœur des débats. Mohamed Khaled Khiari, Sous-Secrétaire général pour le Moyen-Orient, l’Asie et le Pacifique, a dénoncé la situation critique dans la bande de Gaza.

« La punition collective continue infligée au peuple palestinien est injustifiable. Les bombardements incessants des forces israéliennes sur Gaza, le nombre élevé de victimes civiles, la destruction totale des quartiers palestiniens et l'aggravation de la situation humanitaire sont horribles. », a déclaré mercredi Mohamed Khaled Khiari, Secrétaire général adjoint de l’ONU.

Alors qu’Israël et le Hamas semblent progresser vers un cessez-le-feu pour mettre fin à leur conflit de 14 mois, les chiffres des pertes humaines sont accablants : plus de 45 000 Palestiniens et 1 700 Israéliens ont péri depuis le début des hostilités.

Des efforts renouvelés de médiation menés par des responsables des États-Unis, du Qatar et de l’Égypte témoignent d’une volonté accrue des deux parties de parvenir à un accord. Le Hamas s’est dit prêt à faire preuve de flexibilité sur le calendrier du retrait des troupes israéliennes, tandis que le ministre israélien de la Défense a déclaré cette semaine qu’un accord est « plus proche que jamais ».

Cependant, l’urgence reste palpable, alors que les violences continuent de faire des victimes innocentes. Rien que cette semaine, au moins 69 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, auraient été tués dans quatre frappes israéliennes ciblant des écoles.