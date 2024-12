Guerre Israël-Hamas : l'Égypte mobilise la communauté internationale pour Gaza

L’Égypte accueille une conférence internationale pour Gaza, appelant à une action urgente face à la crise humanitaire

Ce lundi, l’Égypte a organisé une conférence à Le Caire pour mobiliser un soutien humanitaire en faveur de Gaza, où la situation se dégrade depuis plus d’un an de guerre entre le Hamas et Israël. L’événement a rassemblé des responsables régionaux et occidentaux de premier plan, ainsi que des figures de l’ONU, notamment Amina J. Mohammed, secrétaire générale adjointe des Nations unies.

La situation à Gaza, notamment dans ses zones septentrionales presque totalement isolées depuis deux mois, a été au centre des discussions. Le ministre des Affaires étrangères égyptien, Ahmed Ali Atta, a rappelé que la question du déplacement forcé des Palestiniens est une "ligne rouge" pour l’Égypte et la Jordanie. Il a affirmé : "Les Palestiniens ont leur terre et leur patrie. Ni l’Égypte ni la Jordanie n’accepteront aucun déplacement sous quelque forme que ce soit, que ce soit de la Cisjordanie ou de Gaza."

La conférence a aussi mis en lumière la gravité de la situation humanitaire. Amina J. Mohammed a alerté sur les crises multiples auxquelles les habitants de Gaza font face : "Ils affrontent la violence, avec plus de 44 000 Palestiniens tués, principalement des femmes et des enfants, une crise d’infrastructures, des maisons, des quartiers, des hôpitaux et des écoles anéantis par les combats, ainsi qu’une crise de déplacement."

Le soutien humanitaire a été un thème central de l'événement. Le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’UNRWA, principal fournisseur d’aide aux Palestiniens, ont souligné leurs difficultés à acheminer l’aide en raison des blocages et des menaces de violences. Ce contexte inquiétant pourrait aggraver davantage la crise, avec l’arrivée d’un hiver froid et pluvieux, menaçant les centaines de milliers de Palestiniens vivant dans des camps de tentes insalubres.

Les Nations unies ont réaffirmé leur engagement à aider Gaza, mais la situation reste extrêmement complexe. L’ONU a rappelé que, malgré ces efforts, moins de 10% de l’aide humanitaire est parvenue dans la région en novembre dernier.

Alors que les appels à un cessez-le-feu se multiplient, la conférence s’est conclue sur un appel à l’action internationale immédiate pour soutenir Gaza et renforcer l'aide humanitaire.