No Comment : Jude Law reçoit son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

"On ne peut pas agir seul", a-t-il déclaré, exprimant sa gratitude à ses collègues et à ses proches. M. Law, accompagné de sa femme Phillipa Coan et de ses enfants Iris et Raff, a qualifié cette reconnaissance de "testament de la collaboration". L'acteur primé, qui joue également dans Star Wars : Skeleton Crew, devient le 2 798e récipiendaire d'une étoile sur l'emblématique passerelle, rejoignant ainsi les légendes d'Hollywood.