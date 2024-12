RDC : Amnesty accuse 3 officiels de "crimes contre l'humanité"

Amnesty International a demandé l'ouverture d'une enquête sur un ancien gouverneur et deux hauts responsables de l'armée congolaise pour "possibles crimes contre l'humanité" lors de la répression meurtrière de manifestants qui protestaient contre la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays.

L'organisation de défense des droits de l'homme a déclaré dans un rapport que les forces de sécurité congolaises avaient tué au moins 56 personnes et en avaient blessé 80 autres lors d'une manifestation dans la ville de Goma, dans l'est du pays, en août 2023.

La manifestation était organisée par une secte appelée Foi naturelle judaïque et messianique vers les nations, connue familièrement sous le nom de Wazalendo. Ses partisans manifestaient contre la mission de maintien de la paix de l'ONU au Congo (MONUSCO).

La force de la MONUSCO est arrivée au Congo en 2010 après avoir pris le relais d'une précédente mission de maintien de la paix de l'ONU pour protéger les civils et le personnel humanitaire et pour soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts de stabilisation et de consolidation de la paix. Cependant, des Congolais disent que personne ne les protège des attaques des rebelles, ce qui a conduit à plusieurs manifestations contre la mission de l'ONU.

Violence armée

L'est de la RDC est en proie à la violence armée depuis des décennies, car plus de 120 groupes se battent pour le pouvoir, la terre et les précieuses ressources minérales, tandis que d'autres tentent de défendre leurs communautés. Certains groupes armés ont été accusés de massacres. Plus de 7 millions de personnes ont été déplacées.

Le maire de Goma, Faustin Napenda Kapend, a interdit la manifestation peu après son annonce, craignant que les organisateurs n'incitent à la haine et à la violence. Amnesty International a déclaré qu'elle n'avait trouvé aucune preuve d'incitation à la violence dans les déclarations et les messages du Wazalendo qu'elle a examinés.

Les forces de sécurité et de défense congolaises se sont rassemblées aux principaux carrefours en prévision de la manifestation, lorsque des violences ont éclaté tôt dans la matinée. Amnesty International a déclaré avoir vu des plans opérationnels dans lesquels les forces de sécurité avaient reçu l'ordre de "détruire les éléments ennemis isolés".

"Ce massacre n'est pas le résultat d'une bavure commise par quelques soldats qui sont intervenus à l'improviste après que des partisans du Wazalendo eurent lapidé un policier, comme le prétendent les autorités", a déclaré Tigere Chagutah, directeur régional de l'organisation pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, dans le communiqué de presse. "C'est le résultat d'une série d'actions délibérées et planifiées par les autorités congolaises, après que la MONUSCO leur a explicitement demandé d'interdire la manifestation."

Crimes contre l'humanité

Amnesty International a indiqué qu'elle avait retracé la chronologie et les lieux des homicides, et identifié trois hauts responsables qui devraient faire l'objet d'une enquête et, si des éléments de preuve le justifient, être poursuivis pour d'éventuels crimes contre l'humanité. Il s'agit du général de corps d'armée Constant Ndima, qui était gouverneur de la province du Nord-Kivu à l'époque, du colonel Mike Kalamba Mikombe, qui dirigeait l'unité de la Garde républicaine à Goma, et du major Peter Kabwe, qui dirigeait les forces spéciales de la Garde républicaine.

Le groupe de défense des droits a déclaré que Ndima avait ordonné à l'armée et à la police de "prendre toutes les mesures" pour protéger les installations de la MONUSCO et la ville, après avoir informé l'armée et la police que le Wazalendo représentait une menace sérieuse.

Mikombe a été accusé d'avoir ordonné aux soldats d'ouvrir le feu sur les manifestants, qui n'étaient pas armés, selon Amnesty International et deux procès militaires congolais, tuant des dizaines de personnes.

Amnesty International a accusé Kabwe d'avoir mené un raid sur une station de radio du Wazalendo avant la manifestation, au cours duquel six personnes, dont un journaliste, ont été sommairement exécutées.

Alors que Mikombe a été reconnu coupable et condamné à mort, ce à quoi l'organisation s'est opposée, Ndima et Kabwe n'ont pas eu à répondre de leurs actes devant la justice.

"Les autorités de la République démocratique du Congo doivent rouvrir les enquêtes sur ce massacre, conformément aux normes régionales et internationales, afin d'établir la vérité et de demander des comptes à toutes les personnes impliquées", a déclaré M. Chagutah. Il a ajouté que le président congolais Felix Tshisekedi devrait suspendre Ndima et Kabew, poursuivre l'enquête sur Mikombe et interdire à la Garde républicaine et aux forces spéciales de mener des opérations de maintien de l'ordre.