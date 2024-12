RDC : un bébé de 8 mois parmi les 9 tués par les ADF

Des rebelles liés au groupe État islamique ont tué au moins 9 personnes, dont un bébé de 8 mois et une jeune fille de 14 ans, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et en ont enlevé plusieurs autres, ont annoncé mercredi les autorités.

Les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) ont attaqué des civils dans le village de Tenambo, dans la province du Nord-Kivu, mardi soir, a déclaré le colonel Mak Hazukay, porte-parole de l'armée congolaise, dans un communiqué, appelant les habitants à rester vigilants et à éviter temporairement les lieux isolés.

Les rebelles ont également mis le feu à des maisons du village et ont enlevé trois personnes, a déclaré le maire adjoint d'Oicha, Jean De Die Kambale Kibwana, aux médias locaux.

L'est de la RDC est en proie à la violence armée depuis des décennies, car plus de 120 groupes se battent pour le pouvoir, la terre et les précieuses ressources minérales, tandis que d'autres tentent de défendre leurs communautés. Certains groupes armés ont été accusés de massacres.

Ces dernières années, les attaques des ADF se sont intensifiées et se sont étendues à Goma, la principale ville de l'est de la RDC, ainsi qu'à la province voisine d'Ituri.

Les groupes de défense des droits et les Nations unies ont accusé les ADF d'avoir tué des centaines de personnes et d'en avoir enlevé d'autres, dont un grand nombre d'enfants.

Dans un rapport publié le mois dernier, le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme a classé les ADF parmi les groupes armés qui font des ravages dans l'est de la RDC et a demandé que les responsables de graves violations des droits de l'homme soient poursuivis.