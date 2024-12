Paludisme : le Nigéria intensifie les vaccinations infantiles

Le Nigeria lance un programme de vaccination des jeunes enfants contre le paludisme.

Cette maladie transmise par les moustiques est la plus répandue au monde. Elle a tué quelque 200 000 personnes l’année dernière.

Le projet a été mis en place dans l’Etat de Bayelsa dans le sud du pays qui est l’une des régions qui connaît l’un des taux de paludisme les plus élevés du Nigéria.

« Je suis heureuse d'amener mon enfant au centre de santé pour qu'il soit vacciné, car nous avons entendu dire que le paludisme tuait d'autres enfants.», a confié Esther Michael, mère.

Le programme vise essentiellement les jeunes enfants avec une première dose administrée à l’âge de cinq mois.

« Les préoccupations que j'ai concernant ce vaccin contre le paludisme pour les bébés, c'est que je veux qu'il soit disponible pour qu'il puisse être administré à tous les enfants qui en ont besoin. Il ne faut pas qu'il soit petit et limité pour que certains enfants soient laissés de côté. Il doit être mis à la disposition de tous les enfants. Ils devraient produire plus de vaccins », a expliqué Okah Clarise, agent de santé communautaire.

Malgré les succès enregistrés à Bayelsa jusqu'à présent, le commissaire à la santé de l'État, Seiyefa Brisibe, a déclaré que son administration devait encore faire face à des idées fausses et à des informations erronées concernant les vaccins.

« Ici, la prévalence du paludisme est élevée et, bien sûr, il est à l'origine d'environ 30 % des décès d'enfants de moins de cinq ans. Il est également à l'origine d'un grand nombre de raisons pour lesquelles les adultes, les mères et les pères, ne trouvent pas de travail. », a indiqué le Professeur Seiyefa Brisibe, commissaire à la santé de l'État de Bayelsa.

Les nourrissons, les enfants de moins de 5 ans, les femmes et les jeunes filles enceintes, les voyageurs et les personnes atteintes du VIH ou du sida courent un risque plus élevé d'infection grave.