Haïti : un chef de gang accusé de massacre pour venger la mort de son fils

Un chef de gang qui contrôle un port clé de la capitale haïtienne est accusé d'avoir massacré des personnes âgées et des chefs religieux vodou de sa communauté pour venger la mort de son fils, selon le gouvernement et les organisations de défense des droits de l'homme qui estiment que plus de 100 personnes ont été tuées.

Les rapports sur le nombre de morts à Port-au-Prince peuvent varier considérablement dans un pays où de tels massacres se produisent souvent dans des zones contrôlées par des gangs et largement inaccessibles.

Le gouvernement haïtien a reconnu le massacre dans une déclaration lundi, affirmant que plus de 100 personnes avaient été tuées dans le quartier de Cité Soleil, et a promis de traduire en justice les responsables de "ce carnage indescriptible".

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a condamné la violence actuelle, qui a vu le meurtre d'"au moins 184 personnes, dont 127 hommes et femmes âgés, entre le 6 et le 8 décembre dans le quartier Wharf Jérémie de Cité Soleil", a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. L'ONU n'a pas répondu aux questions sur la manière dont elle a obtenu ces chiffres.

M. Guterres a appelé les autorités haïtiennes à mener une enquête approfondie et à veiller à ce que les auteurs de ce meurtre et de toutes les autres violations des droits de l'homme soient traduits en justice, a déclaré M. Dujarric.

Volker Türk, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a déclaré aux journalistes plus tôt lundi qu'au moins 184 personnes avaient été tuées par un puissant chef de gang. Des organismes de surveillance haïtiens ont également estimé que plus de 100 personnes avaient été tuées, citant parfois des habitants de la communauté.

La Coopérative pour la paix et le développement, un groupe local de défense des droits, a déclaré dans un communiqué dimanche que son unité de surveillance avait constaté qu'environ 20 personnes âgées avaient été tuées. Mais il a noté que des résidents non identifiés de la communauté contrôlée par le chef de gang Micanor Altès, également connu sous le nom de Monel Felix et Wa Mikanò, ont affirmé qu'il y avait eu plus de 100 victimes.

Le Réseau national de défense des droits de l'homme, un autre groupe local de défense des droits, a déclaré qu'au moins 110 personnes avaient été tuées entre vendredi et samedi. Le groupe et son directeur exécutif, Pierre Espérance, n'ont pas précisé où ils avaient obtenu ces informations, et M. Espérance n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Ces informations floues sont un signe inquiétant dans un pays en proie à une violence généralisée de la part des gangs.

"Le fait que nous ayons autant de doutes sur ce qui s'est passé quelques jours après le massacre est un signal qui indique clairement le niveau de contrôle (des gangs) sur la population", a déclaré Diego Da Rin, analyste à l'International Crisis Group.

Le chef de gang accusé contrôle les communautés côtières de Wharf Jérémie, La Saline et Fort Dimanche et était connu pour ses vols, ses extorsions et ses détournements de marchandises et de camions, selon un rapport de l'ONU publié au début de l'année.

"Micanor n'était pas connu pour être aussi brutal que d'autres chefs de gangs", a déclaré M. Da Rin. "Jusqu'à présent."

Selon le Réseau national de défense des droits de l'homme, le massacre s'est produit parce que l'enfant du chef de gang était gravement malade, ce qui l'a incité à demander conseil à un prêtre vodou. Après la mort de son fils, il a accusé des personnes plus âgées de la communauté "de pratiquer la sorcellerie et de faire du mal à l'enfant".

La Coopérative pour la paix et le développement a déclaré que, selon des informations circulant dans la communauté, Micanor a accusé les gens du voisinage d'avoir causé la maladie de son fils. "Il a décidé de punir cruellement toutes les personnes âgées et les adeptes du vodou qui, dans son imagination, seraient capables de jeter un mauvais sort à son fils", a déclaré le groupe.

Selon le groupe, les tireurs ont rassemblé des leaders communautaires connus et les ont emmenés dans le fief du chef de gang, où ils ont été exécutés. Des conducteurs de moto qui tentaient de sauver des victimes ont également été tués.

Le groupe a également noté qu'il est interdit aux personnes de quitter la communauté "afin de continuer à identifier les pratiquants (du vodou) et les personnes âgées dans le but de perpétrer des meurtres silencieux".

Da Rin a noté qu'en Haïti, les meurtres sont généralement documentés et publiés sur les médias sociaux, bien qu'ils puissent être difficiles à vérifier. "Dans ce cas, il n'y a même pas eu de message sur WhatsApp ou de vidéo sur TikTok, ce qui est très inhabituel", a-t-il déclaré.

La Coopérative pour la paix et le développement a déclaré que Micanor avait déjà pris pour cible des adeptes du vodou, tuant une douzaine de femmes âgées et de chefs vodou "accusés à tort de sorcellerie" au cours des dernières années.

Il n'est pas rare que les Haïtiens demandent des conseils médicaux ou autres à des prêtres vodou, appelés "oungans". Cette religion, qui mêle catholicisme et croyances animistes, est à l'origine de la révolution qui a conduit Haïti à devenir la première république noire libre du monde en 1804.

Le massacre de Port-au-Prince survient deux mois après que plus de 70 personnes ont été tuées dans la ville centrale de Pont-Sondé, où les gangs se disputent le contrôle d'un plus grand territoire.

Ces tueries ont submergé la police nationale haïtienne et une mission soutenue par l'ONU, dirigée par la police kenyane, qui manque de fonds et de personnel. Les États-Unis et d'autres pays font pression en faveur d'une mission de maintien de la paix de l'ONU.

"La crise en Haïti a atteint des niveaux catastrophiques avec des groupes criminels alliés qui intensifient les attaques coordonnées à grande échelle contre la population et les infrastructures clés de l'État", a déclaré Human Rights Watch lundi en appelant à une mission de l'ONU.

L'organisation a noté que "de nombreux Haïtiens vivent dans la crainte constante d'être tués, violés, kidnappés ou recrutés de force, alors même qu'ils luttent chaque jour pour trouver de la nourriture, de l'eau et des soins de santé adéquats pour survivre".

Selon les Nations unies, plus de 4 500 personnes ont été tuées en Haïti cette année.