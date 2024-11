Haïti : 21 000 enfants déplacés en deux semaines, selon Save the Children

En Haïti, la violence des gangs a plongé le pays dans une crise humanitaire sans précédent.

Selon Save the Children, environ 21 000 enfants ont été contraints de fuir leurs foyers au cours des deux dernières semaines. À ces déplacements massifs s’ajoute le recrutement alarmant d’enfants par les gangs armés, qui représenteraient désormais près de la moitié des effectifs de ces groupes criminels, d’après l’UNICEF.

Les gangs exploitent la vulnérabilité des jeunes dans un contexte marqué par l’effondrement des structures étatiques et la diminution des opportunités. L’accès à l’éducation, à un cadre de vie sécurisé et à des services de base devient de plus en plus limité.

Depuis le 11 novembre, l’intensification de la violence et de l’insécurité a forcé plus de 41 000 personnes à quitter leurs maisons, selon l’Organisation internationale pour les migrations. Il s’agit de la vague de déplacement la plus importante enregistrée depuis janvier 2023, portant le total des personnes déplacées par les violences des gangs à plus de 700 000.

À cette crise sécuritaire s’ajoutent des pénuries. À Port-au-Prince, le manque de carburant entrave gravement les activités, tandis que l’eau potable et les denrées alimentaires se raréfient.