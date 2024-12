Guinée : un journaliste enlevé par des hommes en uniformes

Un journaliste d'investigation a été enlevé par des hommes en uniforme des forces de sécurité dans la capitale guinéenne, ont déclaré mercredi à la presse son épouse et son avocat, alors que le régime militaire continue de resserrer son emprise sur les médias indépendants.

Habib Marouane Kamara, rédacteur en chef du site d'investigation en ligne lerevelateur224.com, se rendait mardi soir à Conakry pour rencontrer un homme d'affaires et un ami, a déclaré son épouse, Mariama Lamarana Diallo, à la presse.

Mme Diallo a déclaré que, selon l'ami qui accompagnait son mari, ils ont été arrêtés par des hommes portant des uniformes des forces de sécurité à bord d'un pick-up.

Les policiers ont brisé le pare-brise arrière et ont fait sortir Kamara du véhicule par la force, a déclaré l'ami, un récit qui a été corroboré à l'Associated Press par un témoin qui a demandé à ne pas être nommé par crainte de répercussions.

Les hommes ont frappé Kamara avec des matraques jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, puis l'ont ramassé et jeté dans leur camion avant de partir, a déclaré Diallo. L'ami de Kamara a également été forcé de monter dans le véhicule de police, mais il a ensuite été relâché et s'est caché.

La femme de Kamara et son avocat, Salifou Beavogui, ont déclaré ne pas avoir eu de nouvelles de Kamara depuis hier. "Je suis sans voix", a déclaré Mme Diallo avant de fondre en larmes.

Régime militaire

La Guinée est dirigée par un régime militaire depuis que les soldats de ce pays d'Afrique de l'Ouest ont chassé le président Alpha Condé en 2021. Le bloc régional d'Afrique de l'Ouest connu sous le nom de CEDEAO a fait pression pour un retour à un régime civil et des élections sont prévues pour 2025.

Au début de l'année, les autorités militaires ont dissous des dizaines de partis politiques et placé deux partis majeurs de l'opposition sous observation. Le gouvernement de transition n'a pas encore annoncé de date pour les élections.

La Guinée fait partie d'un nombre croissant de pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, où les militaires ont pris le pouvoir et retardé le retour à un régime civil. Au début de l'année, la junte militaire du Burkina Faso a prolongé de cinq ans son mandat de transition.

Le colonel Mamadi Doumbouya, qui dirige la Guinée, a remplacé le président il y a trois ans, affirmant qu'il empêchait le pays de sombrer dans le chaos et reprochant au gouvernement précédent de ne pas avoir tenu ses promesses. Toutefois, certains critiques ont estimé que M. Doumbouya n'était pas meilleur que son prédécesseur.

Liberté d'expression

En février, le chef militaire a dissous le gouvernement sans explication, déclarant qu'un nouveau gouvernement serait nommé.

M. Doumbouya a rejeté les tentatives de l'Occident et d'autres pays d'intervenir dans les défis politiques de l'Afrique, déclarant que les Africains sont "épuisés par les catégorisations avec lesquelles tout le monde veut nous enfermer".

Depuis son arrivée au pouvoir, la junte militaire a resserré son emprise sur les médias indépendants, selon les organisations de défense des droits de l'homme. Les réseaux sociaux et les radios privées ont été coupés, les sites d'information ont été interrompus ou suspendus pendant plusieurs mois sans explication, et les journalistes ont fait l'objet d'attaques et d'arrestations.

"Malgré le pluralisme des médias, les journalistes et les médias sont confrontés à des obstructions et à des attaques qui sont devenues dangereusement banales", a déclaré Reporters sans frontières dans un communiqué publié au début de l'année.