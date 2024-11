Kenya : des traces des premiers ancêtres humains dans le bassin du Turkana

Des empreintes de pas dans la boue laissées au bord d'un lac kenyan suggèrent que deux de nos premiers ancêtres humains étaient voisins il y a environ 1,5 million d'années.

Les empreintes ont été laissées dans la boue par deux espèces différentes "en l'espace de quelques heures, ou tout au plus de quelques jours", a déclaré la paléontologue Louise Leakey, coauteur de l'étude publiée jeudi dans la revue Science.

Les scientifiques savaient auparavant, grâce aux restes fossiles, que ces deux branches éteintes de l'arbre de l'évolution humaine - appelées Homo erectus et Paranthropus boisei - ont vécu à peu près à la même époque dans le bassin de Turkana.

Mais la datation des fossiles n'est pas exacte. "C'est plus ou moins quelques milliers d'années", a déclaré le paléontologue William Harcourt-Smith du Lehman College et du Musée américain d'histoire naturelle de New York, qui n'a pas participé à l'étude.

Pourtant, avec les empreintes fossiles, "c'est un moment réel dans le temps qui est préservé", a-t-il ajouté.

Les traces de pas fossiles ont été découvertes en 2021 dans ce qui est aujourd'hui Koobi Fora, au Kenya, a déclaré M. Leaky, qui est basé à l'université Stony Brook de New York.

Que les deux individus soient passés sur la rive orientale du lac Turkana en même temps - ou à un ou deux jours d'intervalle - ils connaissaient probablement l'existence de l'autre, a déclaré Kevin Hatala, coauteur de l'étude et paléoanthropologue à l'université Chatham de Pittsburgh.

"Ils se sont probablement vus, ont probablement su que l'autre était là et se sont probablement influencés d'une manière ou d'une autre", a-t-il déclaré.

Les scientifiques ont pu distinguer les deux espèces grâce à la forme des empreintes, qui donne des indications sur l'anatomie du pied et la manière dont il est utilisé.

Homo erectus semblait marcher de la même manière que les humains modernes : il frappait le sol avec le talon d'abord, puis faisait rouler son poids sur la plante du pied et les orteils avant de pousser à nouveau.

L'autre espèce, qui marchait également debout, se déplaçait "d'une manière différente de tout ce que nous avons vu auparavant, où que ce soit", a déclaré Erin Marie Williams-Hatala, co-auteur de l'étude et anatomiste de l'évolution humaine à Chatham.

Parmi d'autres détails, les empreintes suggèrent une plus grande mobilité du gros orteil, par rapport à Homo erectus ou aux humains modernes, a déclaré Hatala.

Nos ancêtres primates communs avaient probablement des mains et des pieds adaptés pour saisir des branches, mais au fil du temps, les pieds des ancêtres de l'homme ont évolué pour permettre de marcher debout, selon les chercheurs.

Cette nouvelle étude vient s'ajouter à un nombre croissant de recherches qui suggèrent que cette transformation vers la bipédie - marcher sur deux pieds - ne s'est pas produite à un seul moment, d'une seule manière.

Au contraire, les premiers hommes auraient appris à marcher, à courir, à trébucher et à glisser sur les pentes boueuses de la préhistoire de différentes manières.

"Il s'avère qu'il existe différentes mécaniques de marche, différentes façons d'être bipède", a déclaré M. Harcourt-Smith.