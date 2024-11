Nouvelle-Zélande : des Maoris manifestent pour leurs droits

Ils étaient plusieurs milliers de Maoris à venir réclamer leur droit dans les rues de Wellington mardi en Nouvelle-Zélande. Le peuple autochtone de ce pays insulaire d'Océanie au Sud-Ouest du Pacifique, se sent menacé par une loi visant à modifier le traité fondateur de la Nouvelle-Zélande avec la Couronne britannique.

Et pour beaucoup, il s'agissait de quelque chose de bien plus : la célébration d'une résurgence de la langue et de l'identité indigènes que la colonisation avait autrefois presque anéantie.

Ce qui a probablement été la plus grande manifestation jamais organisée dans le pays en faveur des droits des Māori - un sujet qui a préoccupé la Nouvelle-Zélande moderne pendant une grande partie de sa jeune histoire - s'inscrit dans une longue tradition de marches pacifiques à travers tout le pays, qui ont marqué des tournants dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande moderne.

Pour beaucoup, la participation reflétait la solidarité croissante des non-Māori à l'égard des droits des indigènes.

Aux arrêts de bus, pendant le trajet habituel du matin, des personnes de tous âges et de toutes races attendaient avec des drapeaux de la souveraineté Māori.

Certaines écoles locales ont déclaré qu'elles n'enregistreraient pas les élèves absents.

Le maire de la ville s'est joint à la manifestation.

Le projet de loi auquel les manifestants s'opposaient est impopulaire et a peu de chances de devenir une loi.

Mais l'opposition à ce projet a explosé, ce qui, selon les manifestants, indique que les Néo-Zélandais connaissent de mieux en mieux les promesses faites aux Māori par le traité de Waitangi, et que ceux qui sont irrités par les tentatives des tribunaux et des législateurs de les respecter se rebiffent, peu nombreux mais bruyants.

Le fait que les Māori défilent pour défendre leurs droits tels qu'ils sont énoncés dans le traité n'est pas nouveau.

Mais la foule était plus nombreuse que lors des marches précédentes et l'ambiance a changé, ont déclaré certains indigènes.

Alors que les manifestants se déplaçaient dans les rues de Wellington en entonnant des haka (chants rythmés) et des waiata (chants) Māori, des milliers d'autres personnes brandissant des pancartes s'alignaient sur les trottoirs en signe de soutien.

Certaines pancartes portaient des blagues ou des insultes à l'encontre des législateurs responsables du projet de loi, qui modifierait le sens des principes du traité de Waitangi de 1840 et les empêcherait de s'appliquer uniquement aux Māori, dont les chefs ont signé le document lors de la colonisation de la Nouvelle-Zélande.

D'autres portaient la mention « fier d'être Māori » ou reconnaissaient l'héritage du porteur en tant que personne non Māori approuvant la protestation. Certains ont dénoncé l'expropriation généralisée des terres Māori pendant la colonisation, l'un des principaux griefs découlant du traité.

Selon la police, plus de 35 000 personnes se sont entassées dans l'enceinte du Parlement et d'autres se sont répandues dans les rues avoisinantes.

Les gens se sont entassés sur le toboggan pour enfants sur la pelouse pour avoir un point de vue, d'autres se sont perchés dans les arbres.

Le ton était presque joyeux ; alors que les gens attendaient de quitter l'espace exigu, certains ont entonné des chansons Māori que la plupart des Néo-Zélandais ont apprises à l'école.

Une mer de drapeaux de souveraineté Māori rouges, noirs et blancs s'étendait sur la pelouse et dans les rues.

Mais les manifestants portaient également des drapeaux samoans, tongiens, indigènes australiens, américains, palestiniens et israéliens.

Au Parlement, les discours des dirigeants politiques ont attiré l'attention sur la raison de la manifestation : une proposition de loi qui changerait le sens des mots du traité fondateur du pays, les inscrirait dans la loi et les étendrait à tout le monde.

Son auteur, le législateur libertaire David Seymour - qui est Māori - affirme que le processus de réparation des décennies de violation par la Couronne de son traité avec les Māori a créé un traitement spécial pour les peuples indigènes, ce à quoi il s'oppose.

Le législateur néo-zélandais Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, 22 ans, de Te Pāti Māori, qui s'est levé au Parlement lors du vote de la semaine dernière et a entamé un haka retentissant, s'est adressé à la foule sous les acclamations.

« Nous n'aurons jamais, jamais à décider qui peut porter atteinte à nos droits et à notre souveraineté en tant que peuple indigène ici à Aotearoa (nom Māori de la Nouvelle-Zélande). Nous sommes les faiseurs de roi, nous sommes le peuple souverain de cette terre et le monde nous regarde ici, non pas à cause du système, non pas à cause des règles, mais parce que nous faisons du haka », a déclaré Maipi-Clarke, qui a été suspendu du Parlement pendant une journée.

Les détracteurs du projet de loi estiment qu'il entraînerait des bouleversements constitutionnels, qu'il diluerait les droits des indigènes et qu'il a suscité une rhétorique de division à l'égard des Māori, qui sont toujours désavantagés dans presque tous les domaines sociaux et économiques, malgré les tentatives des tribunaux et des législateurs, au cours des dernières décennies, de rectifier les inégalités causées en grande partie par des violations du traité.

Ce projet de loi ne devrait jamais devenir une loi, mais M. Seymour a conclu un accord politique qui lui a permis de passer le cap d'un premier vote jeudi dernier.

Dans une déclaration faite mardi, il a indiqué que le public pouvait désormais soumettre des propositions sur le projet de loi, dont il espère qu'il gagnera en popularité et bénéficiera d'une vague de soutien.

M. Seymour s'est brièvement rendu sur le parvis du Parlement pour observer la manifestation, bien qu'il ne fasse pas partie des législateurs invités à s'exprimer.

Certains membres de la foule l'ont hué.