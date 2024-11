Guinée équatoriale : La Russie renforce sa présence militaire

La Russie continue d’étendre son influence en Afrique en déployant des forces militaires en Guinée équatoriale. Jusqu’à 200 soldats auraient été envoyés dans ce petit État d’Afrique centrale, riche en gaz et en pétrole. Leur mission : former les gardes élites à Malabo, la capitale, et à Bata, le principal centre économique, et protéger le président Teodoro Obiang, au pouvoir depuis 1979.

Selon des rapports, des mercenaires du Corps Africa – anciennement connus sous le nom de Wagner – sont impliqués. Cette force paramilitaire a été réorganisée sous le contrôle de l’armée russe, renforçant ainsi les liens entre Moscou et ses partenaires africains.

Ce déploiement intervient dans un contexte de critiques internationales. La Guinée équatoriale est régulièrement accusée de violations des droits humains, avec des rapports faisant état d’arrestations arbitraires et de torture. Les États-Unis surveillent cette présence avec inquiétude, craignant une érosion de leur influence dans la région.

Le président Obiang et son fils, Teodoro Obiang Mangue, vice-président controversé, ont récemment intensifié leurs relations avec la Russie, signant des accords dans les domaines militaire et énergétique. En septembre dernier, le président Obiang a publiquement remercié Vladimir Poutine pour l’envoi d’instructeurs destinés à renforcer les capacités de défense de son pays.