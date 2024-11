Abdelatif Benazzi, candidat franco-marocain à la présidence de world rugby

Abdelatif Benazzi, originaire du Maroc, est en lice pour devenir le président de l'instance dirigeante du rugby, World Rugby. Il affronte les concurrents Brett Robinson d'Australie et Andrea Rinaldo d'Italie lors des élections qui se dérouleront le jeudi 14 novembre.

Révolutionner le rugby africain

Dans un entretien accordé à BBC, Benazzi, âgé de 56 ans, a exprimé sa conviction que la structure actuelle du rugby, dominée par quelques nations puissantes, est révolue. En cas de victoire, il a déclaré que sa première mission "symbolique" serait de se rendre sur le continent africain pour discuter de la manière de développer le sport.

Né à Oudja en 1968, Benazzi a découvert le rugby grâce à un enseignant français. Il a fait ses débuts internationaux avec le Maroc en 1988 avant de rejoindre le club français de Cahors, puis Agen. Il a ensuite choisi de jouer pour la France, où il a été capitaine, remportant 78 sélections et participant à trois Coupes du Monde. Aujourd'hui vice-président de la Fédération française de rugby, il est conscient des crises financières qui menacent le sport. Il a critiqué la dépendance antérieure de World Rugby vis-à-vis du Mondial masculin comme stratégie de financement, la qualifiant d'erronée et non sécurisée pour l'avenir.

Une nouvelle compétition internationale

Benazzi souhaite créer une nouvelle compétition internationale régionalisée pour accroître le nombre de matchs compétitifs joués, en particulier en Afrique, où il voit un grand potentiel à développer. Il propose un tournoi similaire à une Coupe d'Afrique des Nations pour le rugby, soutenu par Herbert Mensah, président de Rugby Africa. Cette reforme viserait à améliorer le bien-être des joueurs, réduire les coûts et respecter l'environnement tout en garantissant un certain nombre de matchs par saison pour éviter que les équipes ne repartent à zéro chaque année.