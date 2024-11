Présidentielle aux USA : à Dixville Notch, Harris et Trump à égalité parfaite

Dixville Notch, un petit village du New Hampshire a donné le coup d’envoi de la présidentielle américaine, dans la nuit de Lundi à mardi.

Les habitants de Dixville Notch sont les premiers électeurs américains à déposer leur bulletin de vote. Une marque de fabrique pour ce petit village isolé dont le slogan est "First in the Nation" qui signifie : Premier du pays.

Les six habitants ont voté, sans parvenir à départager les deux candidats, offrant trois voix à Kamala Harris et trois à Donald Trump.

Les millions d'autres électeurs américains vont voter dans la journée de mardi, au terme d'une incroyable campagne pour la Maison-Blanche.

Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude dans les sondages, malgré des programmes très différents pour séduire leurs électeurs respectifs.

Harris mise sur l'égalité des droits et les soins de santé, tandis que Trump insiste sur la sécurité nationale et la réduction des impôts.

Les dernières estimations des sondages indiquent que Kamala Harris maintient une légère avance sur Donald Trump, avec environ 48,2% contre 47,3%. La marge est si étroite qu'elle pourrait se traduire par des résultats très variables selon les États.

Des États clés comme la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan sont considérés comme des zones critiques, avec des sondages montrant des différences infimes, souvent à moins de 2 points de pourcentage.

La journée électorale s'annonce donc déterminante, et les résultats des États pivots pourraient bien décider du vainqueur final.