Save The Children : les violences faites aux enfants en hausse de 13%

Dans son récent rapport intitulé Arrêtez la guerre contre les enfants, l'ONG britannique Save the Children signale une hausse de 14 % en 2023 des violations des droits des enfants vivant dans les zones de conflit à travers le monde.

Plus de 31 000 cas ont été enregistrés cette année, soit environ 86 crimes par jour, comprenant des agressions sexuelles, des attaques contre les écoles, les meurtres, les mutilations et les enlèvements, les violences sexuelles, le recrutement dans des groupes armés, et les hôpitaux, et le refus de l'accès humanitaire aux enfants. soit le niveau le plus élevé depuis le début des rapports en 2005. Les violations les plus importantes ont été enregistrées au Soudan et en Palestine selon le nouveau rapport de Save the Children.

Selon les données de 2023, le nombre de conflits impliquant des États membres s'élève à 59, un niveau jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 473 millions d'enfants, soit plus d’un sixième d’entre eux, vivent désormais dans des zones de conflit. En 2023, on recense également 31 729 violations graves des droits des enfants, un record depuis que les Nations unies ont commencé à documenter ces incidents en 2010. Ces violations incluent un nombre alarmant de meurtres et de mutilations, a expliqué Musa Chibwana , analyste humanitaire régional à Save the Children.

Une autre violation grave concerne le refus d'accès à l'aide humanitaire : en Palestine, 3 250 incidents de ce type ont été signalés en 2023. Pendant ce temps, les dépenses militaires mondiales ont triplé, et les besoins urgents en aide humanitaire laissés à l'abandon. L'impact économique de la violence continue de croître de manière alarmante, englobant les coûts de prévention, d'endiguement, et de traitement de ses conséquences. En 2023, cet impact a atteint 19 100 milliards de dollars en termes de parité de pouvoir d'achat (PPA).

Ce que l'on observe, c'est un appétit croissant pour les conflits et les interventions militaires, au détriment de la paix et du développement. En 2023, les dépenses militaires mondiales ont atteint un montant vertigineux de 2 400 milliards de dollars, tandis que l’aide au développement a chuté de 9,6 %, pour atteindre seulement 15,3 milliard, voyez, où se situe l'appétit pour les investissements, ajoute-t-il.

Le monde n'a jamais été aussi dangereux pour les enfants : en 2023, s'alarme l'ONG le nombre de crimes commis dans le cadre de conflits a atteint un niveau sans précédent.