Élections au Botswana : forte affluence dans les bureaux de vote

Jour de vote au Botswana. Ce mercredi, les électeurs se sont rendus massivement aux urnes, dès les premières heures.

Depuis 5h du matin, les citoyens du Botswana font la queue devant les bureaux de vote des différentes circonscriptions du pays et principalement dans la capitale Gaborone. Il était 6h30 lorsque les premiers bureaux de vote ont ouvert, et on note une affluence particulière et majeure depuis ce matin, notamment la présence des personnes âgées et d'adultes alors que les jeunes se font encore attendre.

"Je suis tout simplement venu exercer mon devoir de citoyen et mon droit de vote comme me le permet la constitution et tant que je suis encore en age de le faire. Je suis venu tôt parce que j'ai un programme chargé, mais j'ai tenu à voter avant de vaquer à mes occupations", confie Montwedi Simon, habitant de Gaborone.

Selon la commission électorale, les votes prendront fin à 20h, au moment de la fermetures des bureaux. Suivra le décompte qui va commencer aux environs de 22h. Les résultats finaux seront annoncés dans les 24h, c'est-à-dire au plus tard vendredi prochain.