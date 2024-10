Sommet des BRICS : Ramaphosa reçu par Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a tenu mardi des entretiens bilatéraux avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa en marge du sommet des BRICS dans la ville russe de Kazan.

Poutine a salué les relations commerciales et économiques entre les deux pays, ajoutant que la Russie et l'Afrique du Sud pouvaient travailler ensemble à la diversification des échanges et des investissements et coopérer dans d'autres domaines tels que l'énergie, l'industrie, l'agriculture, la science et l'innovation.

« Nous continuons à considérer la Russie comme un allié précieux, comme un ami précieux, qui nous a soutenus dès le début, depuis l'époque de notre lutte contre l'apartheid jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes donc vraiment ravis d'être ici », a déclaré Ramaphosa.

Le bloc des économies en développement des BRICS, qui comprenait initialement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, s'est rapidement élargi pour inclure l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite.

La Turquie, l'Azerbaïdjan et la Malaisie ont officiellement déposé une demande d'adhésion, et quelques autres ont exprimé leur intérêt à adhérer.

Les observateurs voient dans le sommet des BRICS une initiative du Kremlin visant à mettre en avant le soutien du Sud global dans un contexte de tensions croissantes avec l'Occident et à contribuer au développement des liens économiques et financiers.

Poutine doit tenir une vingtaine de réunions bilatérales en marge du sommet, dont celles de mardi avec le président chinois Xi Jinping et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi.

Jeudi, Poutine doit rencontrer le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, qui effectuera sa première visite en Russie depuis plus de deux ans. Guterres a critiqué à plusieurs reprises l'action de la Russie en Ukraine.