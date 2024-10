Rwanda : aucune nouvelle contamination au virus de Marburg en 6 jours

Le virus de Marburg semble être sous contrôle, selon le ministre rwandais de la Santé, Sabin Nsanzimana.

Dans son rapport sur la situation sanitaire dimanche à Kigali, Sabin Nsanzimana a indiqué que le virus, déclaré le 27 septembre, est contenu aux cas déjà connus, soit 1 146 personnes. Il s'est également félicité de l'absence de nouvelles infections et de décès au cours des six derniers jours : Nous avons suivi toutes les personnes présentant des symptômes évocateurs du virus Marburg et leur avons demandé de nous informer, ainsi que tous ceux que nous avons testés au cours des quatre dernières semaines. Nous avons de bonnes nouvelles : personne n'a été testé positif au virus Marburg, ce qui signifie qu'il n'y a pas de transmission communautaire. C'est un indicateur clé de nos progrès, et nous allons continuer nos efforts. Bien que ce n'est pas la fin, c'est un grand pas en avant vers la fin de cette épidémie.

Le ministre rwandais de la Santé s'est exprimé aux côtés de Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce dernier a salué les efforts déployés par le Rwanda pour endiguer l'épidémie de la maladie de type Ebola : Bien qu'il n'existe aucun vaccin ou traitement approuvé pour Marburg, nous félicitons le Rwanda pour la rapidité avec laquelle il a lancé des essais de vaccins et de traitements, et nous espérons que ces essais aideront à générer les données nécessaires à l'approbation de ces produits pour de futures épidémies.

Les autorités sanitaires ont confirmé 44 guérisons, avec seulement trois cas actifs restants, selon les chiffres officiels. La plupart des personnes touchées sont des professionnels de la santé qui ont contracté le virus en s'occupant de patients.

En réponse à la situation, les écoles et les visites d'hôpitaux ont été suspendues, et le nombre de personnes pouvant assister aux funérailles des victimes de Marburg a également été limité.