L'Égypte et l'Espagne appellent à un cessez-le-feu à Gaza et au Liban

L'Égypte et l'Espagne ont lancé mercredi un appel conjoint pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban.

Face à l'escalade des violences, ces deux pays exhortent les parties en conflit à suspendre les hostilités et à trouver des solutions diplomatiques pour éviter une détérioration supplémentaire de la situation humanitaire.

Une résolution du conflit passe par la reconnaissance d'un Etat palestinien a souligné Badr Abdelatty, ministre égyptien des Affaires Étrangères : l'arrogance du pouvoir ne peut en effet garantir ni sécurité ni paix à aucun pays, y compris Israël. Les leçons tirées de l'histoire de cette région montrent que, quelle que soit la puissance militaire ou politique acquise, elle ne peut apporter de sécurité durable sans un rétablissement des droits légitimes du peuple palestinien. La paix et la stabilité ne pourront être atteintes qu'à travers l'établissement d'un État palestinien souverain.

Cet appel intervient alors que les tensions croissantes au Moyen-Orient menacent la stabilité régionale et compliquent les efforts pour parvenir à une paix durable.

L'Espagne, en partenariat avec l'Égypte et de nombreux autres acteurs de la communauté internationale, appelle à un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza ainsi qu'à une trêve au Liban. Cet appel a été lancé dès l'éruption de la violence et du conflit dans ces régions. L'Espagne souligne l'importance d'agir d'abord à Gaza, et ensuite au Liban, en rappelant que ce pays est un État souverain a expliqué Jose Manuale Albares, ministre espagnol des Affaires Étrangères.

Par ailleurs, le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés , Fillipo Grandi a souligné lundi l'urgence de cessez-le-feu au Liban et à Gaza afin d'éviter un conflit régional plus vaste aux conséquences mondiales