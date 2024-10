RDC: la colère monte contre le Rwanda, soutien du M23

Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Butembo, dans l'est de la République démocratique du Congo, mardi, pour exprimer leur colère et leur frustration face à la situation sécuritaire dans la région.

Les manifestants accusent le Rwanda d'être derrière les rebelles du M23 et demandent un soutien accru aux forces armées congolaises (FARDC).

"Nous sommes derrière eux, nous les soutenons et nous les appelons à lancer les offensives", a déclaré Frank Mukendi, l'un des manifestants. "Nos zones sont occupées, c'est ainsi que nous les demandons. Et nous leur demandons de dire non à tout ordre demandant le repli sans aucune justification, des messages politisés."

La colère des manifestants s'exprime alors que la RDC et le Rwanda poursuivent des négociations à Luanda, sous la médiation de l'Angola, pour tenter de résoudre le conflit dans la région. La cinquième réunion ministérielle entre les deux pays, qui s'est achevée le week-end dernier, a abouti à un accord sur les activités et responsabilités respectives dans le cadre du plan harmonisé de neutralisation des FDLR, groupe rebelle qui représente l'une des principales préoccupations du Rwanda.

Cependant, les manifestants de Butembo restent sceptiques quant à l'efficacité de ces négociations. "Le Rwanda dit chaque jour qu'il y a des FDLR au niveau de la RDC et que nous devons les traquer", a déclaré Muhindo Shafi, membre de la société civile. "C'est l'argumentation du Rwanda chaque jour, mais je considère ça comme une distraction totale, raison pour laquelle nous demandons toujours à notre gouvernement d'appuyer notre armée républicaine, notre FARDC, pour la paix durable."

Les manifestants ont également dénoncé les massacres perpétrés par le groupe terroriste ADF dans le Nord-Kivu, qui ont débuté en octobre 2014. Selon la société civile, on compte déjà plus de 17 000 morts. "Nous sommes en train d'être massacrés à Beni, en territoire de Lubero", a déclaré Rose Kahavu, une autre manifestante. "Nous disons que c'est assez. Donnez tous les moyens aux FARDC pour qu'elles frappent les rebelles du M23 et ADF. Aujourd'hui, si je manifeste, c'est pour dire non aux négociations. Nous ne voulons pas que le chef de l'État et le gouvernement s'aventurent dans des histoires à partir desquelles nous avons de mauvais souvenirs."

Des opérations conjointes entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise sont en cours dans la zone, mais ces efforts n'ont pas encore réussi à mettre définitivement fin à la violence. Dimanche 13 octobre, le Président congolais, Félix Tshisekedi, a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda afin d'éradiquer l'insécurité dans la région.

La manifestation de Butembo témoigne de la frustration croissante de la population face à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les manifestants demandent un soutien accru aux FARDC et un engagement clair du gouvernement congolais pour lutter contre les rebelles et les groupes armés.