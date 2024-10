La RDC tente de réguler le transport maritime suite au dernier naufrage

Après le naufrage d’une embarcation sur le lac Kivu en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a mis en place des mesures de sécurité constatant l’augmentation des accidents de bateaux, principal mode de transport dans l’est de la RDC.

Certains proches des disparus lors du dernier naufrage qui a couté la mort à 33 personnes, cherchent encore leur proche dans les eaux du lac.

« Nous avons beaucoup cherché, mais nous n'avons encore rien trouvé. Mais nous sommes toujours à la recherche de nouvelles de nos frères disparus », a déclaré Moussa Safari, parent d'un passager de bateau disparu.

Les chavirements de bateaux sont de plus en plus fréquents au Congo, car de plus en plus de personnes abandonnent les quelques routes disponibles pour des embarcations en bois.

« Même si nous sommes toujours en deuil à cause de ce même lac après avoir perdu nos frères et sœurs qui se sont noyés récemment, je dois voyager et c'est toujours le seul moyen disponible pour aller au Sud-Kivu, pour rendre visite à nos frères et sœurs qui sont là-bas. », a expliqué Serge Nzonga, passager.

Parmi les mesures prises par le gouvernement, l’interdiction de naviguer la nuit fait débat parmi les voyageurs. Les propriétaires de bateaux qui craignent un manque à gagner, appellent plutôt à mettre en place des mesures de contrôle technique et une obligation de port de gilets de sauvetage.

« Depuis le début de l'année, on estime à 1 000 le nombre de morts sur le lac Kivu, et le gouvernement ne cherche pas de solutions au problème qui ravage le lac Kivu. J'aimerais que le gouvernement congolais prenne des précautions contre de tels problèmes. », a indiqué Émile Murhula, analyste en hydrologie et environnement.

Les routes sont souvent prises dans les affrontements meurtriers entre les forces de sécurité congolaises et les rebelles qui bloquent parfois les principales voies d'accès.

Des centaines de personnes ont déjà été tuées ou portées disparues dans ces accidents depuis le début de l'année.