La Libye reprend la totalité de sa production pétrolière

La compagnie pétrolière publique libyenne a déclaré jeudi qu'elle reprenait la totalité de sa production de pétrole, près de deux mois après avoir interrompu les opérations dans deux de ses principaux gisements, dans le cadre d'une crise politique.

La National Oil Corporation a déclaré dans un communiqué qu'elle reprendrait la production dans les champs pétroliers de Sharara et d'El-Feel, ainsi que les exportations à partir d'Es Sider, le plus grand port du pays. En août, la société a déclaré un cas de "force majeure", une manœuvre juridique qui permet à une entreprise de se soustraire à ses contrats en raison de circonstances extraordinaires.

Dans le cadre de l'examen de la situation de force majeure, la NOC a confirmé dans son communiqué qu'elle "peut reprendre les opérations de production de pétrole brut et les opérations d'exportation vers ses clients".

La National Oil Corporation avait précédemment imputé la fermeture au Mouvement Fezzan, un groupe de protestation local. Cet arrêt survient alors que les autorités rivales du pays sont engagées dans un conflit sur la gouvernance de la Banque centrale, qui distribue les revenus pétroliers du pays.

En août, les Nations unies ont averti que le pays était sur le point d'être confronté à une instabilité encore plus grande en raison de ce conflit. Mais le problème a été résolu ces derniers jours, lorsque le Parlement a nommé un nouveau gouverneur à la banque.

La Libye produit plus de 1,2 million de barils de pétrole par jour, et Sharara est le plus grand gisement du pays, produisant jusqu'à 300 000 barils par jour.

Ce pays riche en pétrole est en proie à des troubles politiques depuis qu'un soulèvement soutenu par l'OTAN a renversé et tué Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis lors, la Libye est divisée entre des administrations rivales à l'est et à l'ouest, chacune soutenue par des milices et des gouvernements étrangers.