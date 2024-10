En Égypte, une troupe de réfugiés fait vivre la culture soudanaise

Lorsque les artistes sont montés sur scène et que le rythme du tambour traditionnel a pris de l'ampleur, les réfugiés soudanais assis dans le public ont été émus aux larmes. Hadia Moussa a déclaré que la mélodie lui rappelait les monts Nouba, la terre ancestrale de sa famille.

"Des spectacles comme celui-ci aident les personnes mentalement affectées par la guerre. Ils nous rappellent le folklore soudanais et notre culture", a-t-elle déclaré.

Le Soudan est en proie à la violence depuis avril 2023, lorsque la guerre entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide a éclaté dans tout le pays. Le conflit a transformé la capitale, Khartoum, en champ de bataille urbain et déplacé 4,6 millions de personnes, selon l'agence des Nations unies pour les migrations, dont plus de 419 000 ont fui vers l'Égypte.

Un groupe composé de 12 Soudanais vit désormais avec des milliers de réfugiés en Égypte. La troupe, appelée "Camirata", comprend des chercheurs, des chanteurs et des poètes qui sont déterminés à préserver la connaissance de la musique et de la danse folklorique traditionnelle soudanaise pour éviter qu'elle ne se perde dans la guerre ruineuse.

Les danseurs de la troupe soudanaise Camirata exécutent la danse Al Saysaed de l'est du Soudan pendant une répétition, au Caire, en Égypte, le 10 septembre 2024 Amr Nabil/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Fondé en 1997, le groupe a gagné en popularité à Khartoum avant de commencer à voyager dans différents États, en recrutant des musiciens, des danseurs et des styles divers. Ils chantent dans 25 langues soudanaises différentes. Le fondateur Dafallah el-Hag a déclaré que les membres du groupe ont commencé à s'installer en Égypte récemment, alors que le Soudan traversait une transition économique et politique difficile après le soulèvement populaire de 2019 qui a renversé le dirigeant de longue date Omar al-Bashir. D'autres ont suivi après le début des violences. El-Hag est arrivé à la fin de l'année dernière.

Le groupe utilise une variété d'instruments de musique locaux sur scène. El-Hag explique que le public est souvent surpris de voir des instruments tels que le tambour, un instrument à cordes, joué avec les tambours nuggara, combinés avec des airs de banimbo, un xylophone en bois.

"Cette combinaison d'instruments de musique a contribué à promouvoir une sorte de pardon et de solidarité au sein du peuple soudanais", a déclaré M. el-Hag, ajoutant qu'il était impatient de faire revivre un musée à Khartoum qui abritait des instruments historiques et qui aurait été pillé et endommagé.

Dafallah el-Hag tient son "Agamo" traditionnel fait à la main, lors d'un spectacle au centre culturel russe du Caire, en Égypte, le 15 septembre 2024 Amr Nabil/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Fatma Farid, 21 ans, chanteuse et danseuse originaire du Kordofan, s'est installée en Égypte en 2021. Sa tante a été tuée en 2023 lorsqu'un explosif est tombé sur leur maison à al-Obeid, la capitale du Nord-Kordofan.

"Ma vision de l'art a beaucoup changé depuis le début de la guerre", explique-t-elle. "On pense à ce que l'on présente en tant qu'artiste. Vous pouvez transmettre un message", a-t-elle ajouté.

Kawthar Osman, originaire de la ville de Madani et qui chante avec le groupe depuis 1997, se sent nostalgique lorsqu'elle évoque le Nil, qui se forme au Soudan à partir de deux bras supérieurs, le Nil bleu et le Nil blanc.

"Cela me rappelle ce qui fait du Soudan ce qu'il est", a-t-elle déclaré, ajoutant que la guerre n'a fait que “pousser le groupe à chanter davantage pour la paix”.

Plus de 2 millions de Soudanais ont fui le pays, principalement vers l'Égypte et le Tchad voisins, où l'Indice mondial de la faim a signalé un niveau de famine "grave" au Tchad. Plus d'un demi-million de Soudanais déplacés de force ont cherché refuge au Tchad, principalement des femmes et des enfants.

Le fondateur de la troupe soudanaise Camirata salue le public soudanais et étranger à la fin d'un spectacle au centre culturel russe du Caire, en Égypte, le 15 septembre 2024 Amr Nabil/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Les conditions de vie de ceux qui sont restés au Soudan se sont détériorées à mesure que la guerre s'étendait au-delà de Khartoum. Au début de la guerre, beaucoup ont pris la décision difficile de fuir au-delà des lignes de front ou de risquer d'être pris au milieu des combats. Au Darfour, la guerre est devenue particulièrement brutale et a créé des conditions de famine, les milices attaquant des villages entiers et les réduisant en cendres.

Les vols à main armée, les pillages et la saisie des maisons pour en faire des bases sont quelques-uns des défis auxquels sont confrontés les Soudanais restés dans les zones urbaines du pays. D'autres ont eu du mal à se procurer de la nourriture et de l'eau, à trouver des sources d'électricité et à obtenir des soins médicaux, les hôpitaux ayant été pris d'assaut par les combattants ou frappés par des frappes aériennes. Les réseaux de communication sont souvent à peine fonctionnels.

Les artistes disent qu'ils ont du mal à parler à leur famille et à leurs amis restés dans le pays, et encore moins à envisager un retour. "Nous ne savons pas si nous retournerons au Soudan, si nous le reverrons ou si nous marcherons dans les mêmes rues", a déclaré Farid.