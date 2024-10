Bénin : les 2 proches de Talon placés en détention pour tentative de putsch

Deux hommes proches du président béninois, arrêtés la semaine dernière et soupçonnés de préparer un coup d'État dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, ont été placés en détention provisoire avant leur procès, a déclaré mardi l'un de leurs avocats.

Olivier Boko, homme d'affaires et ami de longue date du président Patrice Talon, et Oswald Homeky, ancien ministre des Sports, ont été inculpés de "complot contre la sûreté de l'État, corruption de fonds publics et blanchiment d'argent", selon leur avocat, Ayodele Ahounou.

Les deux hommes ont été arrêtés après avoir été accusés d'avoir corrompu le commandant en charge de la sécurité du président pour réaliser un coup d'État.

Homeky a été arrêté mardi alors qu'il aurait remis six sacs d'argent au chef de la Garde républicaine, selon Elonm Mario Metonou, procureur spécial auprès du tribunal béninois pour les crimes financiers et le terrorisme.

Boko, souvent considéré comme le "bras droit" de Talon, est accusé d'être le cerveau de la tentative de coup d'État et a été arrêté séparément à Cotonou, la capitale du Bénin. Il avait récemment exprimé le souhait d'être candidat à l'élection présidentielle de 2026.

Les deux hommes ont été placés en détention provisoire, a déclaré M. Ahounou.

Le Bénin fait partie des démocraties les plus stables d'Afrique, mais le président Patrice Talon est accusé d'utiliser le système judiciaire pour attaquer ses opposants politiques depuis sa prise de fonction en 2016 et de modifier les règles électorales pour consolider le pouvoir en 2021.

Après sa réélection il y a trois ans, M. Talon a promis de ne pas briguer un troisième mandat lors des élections de 2026. La Constitution du Bénin limite le nombre de mandats présidentiels à deux.