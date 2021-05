Ouganda : une randonnée pour des serviettes hygiéniques

A six ans Ray Tumuhimbiser tente de relever un défi : une randonnée en montagne pour collecter des fonds pour des serviettes hygiéniques qui sont distribuées aux élèves vulnérables en Ouganda.

Alors qu'il se prépare à une carrière d'alpiniste, cet élève est en train d'établir un record dans le secteur du tourisme du pays en tant que plus jeune randonneur de tous les temps.

Il a gravi les sommets de certaines des montagnes les plus difficiles de l'Ouganda, et ce, pour une noble cause. ‘’J'aime ce projet parce qu'il aide les filles, souligne le jeune randonneur.

Le petit Ray a attiré l'attention après avoir escaladé les célèbres Montagnes de la Lune. La chaîne de Rwenzori qui se trouve le long de la frontière entre l'Ouganda et le Congo. Il a ensuite conquis le Mont Muhavura (13 540 pieds) en moins de neuf heures.

L'ascension de cette montagne peut être éprouvante, et il faut environ dix heures pour arriver au sommet. Mais pour Ray, chaque étape est un nouvel achat de serviettes hygiéniques.

C'est le contenu médiatique qui génère de l'argent destiné à la charité à travers l'initiative Kupata qui est établie dans les écoles.

‘’ Depuis que le programme a été lancé dans l'école, on a constaté un grand changement dans l'attitude et l'état de santé des filles. Elles n'ont plus peur de leurs règles, car elles savent qu'elles sont couvertes pour la journée.’’, souligne Promise Nowe, de l’école secondaire kamuganguzi Janan Luwum.

Ray a incité les habitants à se lancer dans la randonnée.

‘’ Immédiatement après que ce jeune garçon a réussi à atteindre le sommet, tous les Ougandais ont commencé à le faire.’’, explique Nuwamanya Expedito, guide au sein de l’Autorité de la faune sauvage ougandaise.

Alors qu'il s'apprête à prendre le chemin de l’école, il prépare également à sa prochaine tâche, l'ascension du Mont Elgon, qui culmine à 4 321 mètres.