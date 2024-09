USA : Biden confirme sa visite en Afrique pour le mois d'octobre

Le président américain Joe Biden effectuera sa visite tant attendue en Afrique lorsqu'il se rendra en Angola à la mi-octobre, a annoncé mardi la Maison Blanche.

M. Biden avait promis, lors d'un Sommet des dirigeants africains qu'il avait accueilli à Washington fin 2022, de se rendre en Afrique l'année suivante. Sa visite devait être le point culminant d'un effort de l'administration pour renforcer les liens avec le continent, en partie pour contrer l'influence croissante de la Chine, un rival des États-Unis.

Plusieurs membres du cabinet et la vice-présidente Kamala Harris, ainsi que la Première dame Jill Biden, se sont rendus dans des pays africains en 2023, mais l'année s'est écoulée sans que M. Biden ne se rende sur place.

Aujourd'hui, alors qu'il ne lui reste que quelques mois de mandat après la fin de sa campagne de réélection, M. Biden prévoit de se rendre à Luanda, en Angola, du 13 au 15 octobre, a annoncé la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, alors que M. Biden se trouvait à New York. Mardi, il a prononcé son dernier discours en tant que président devant l'Assemblée générale des Nations unies.

M. Biden sera le premier président américain à se rendre en Afrique subsaharienne depuis 2015. Il se rendra à Luanda, la capitale de l'Angola, en Afrique centrale, du 13 au 15 octobre, pour discuter avec le président João Lourenço d'une collaboration sur un certain nombre de questions, de partenariats économiques et d'infrastructures, notamment d'un projet ferroviaire qui commencerait à Lobito, en Angola, et qui relierait à terme l'océan Atlantique à l'océan Indien, entre autres questions, a indiqué Mme Jean-Pierre.

Interrogé en mai sur le calendrier d'un voyage en Afrique, M. Biden avait déclaré qu'il espérait s'y rendre après l'élection présidentielle de novembre. "J'ai l'intention de m'y rendre en février, après ma réélection", avait-il déclaré alors qu'il accueillait le président kényan William Ruto à la Maison-Blanche, dans le cadre de sa visite d'État aux États-Unis.