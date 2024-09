Le Liban reçoit une aide médicale de la Turquie

Un avion turc chargé de 30 tonnes d'aide médicale a atterri mercredi à l'aéroport de Beyrouth.

Israël a bombardé lundi et mardi plusieurs régions du Liban causant la mort d'au moins 560 personnes et forçant des milliers de civils à fuir le Sud du Liban.

Le ministre libanais de la Santé par intérim, Firas Abiad, était présent à l'aéroport, il s'est réjoui du signal que représente cette aide : aujourd'hui, nous sommes à l'aéroport pour accueillir un avion militaire apportant l'aide de la Turquie et du peuple turc, portant un message important au peuple libanais. Le premier message est celui de la solidarité. Il affirme au peuple libanais : "Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes à vos côtés et nous soutenons pleinement la résistance de cette nation face à l'agression brutale qu'elle subit, ayant causé de nombreux martyrs et blessés.

Le ministre de la Santé devrait annoncer des mesures lors d'une conférence de presse dédiée aux personnes déplacées. Plusieurs ONG ont déjà lancé des collectes de dons pour fournir aux Libanais contraints de fuir leur domicile un accès à l'eau potable, des kits d'hygiène, ainsi que des abris temporaires.