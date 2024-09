Soudan du Sud : appel à l'unité après le report des élections

Alors que la diversité culturelle du Soudan du Sud était mise en avant lors d'un événement célébrant la Journée internationale de la paix à Juba, c'est le désir collectif de paix, de démocratie et d'un avenir meilleur qui a véritablement retenu l'attention des participants.

Les discussions ont rapidement été dominées par des questions politiques, notamment la récente décision des dirigeants du pays de prolonger une fois de plus la période de transition du gouvernement, ainsi que de retarder les élections. Cette annonce a suscité des réactions vives parmi les partenaires pour la paix, qui ont exprimé leur déception face à cette nouvelle prolongation, malgré le soutien financier et international significatif qui leur a été accordé. Ces partenaires ont également expliqué pourquoi ils n'avaient pas soutenu une résolution sur cette question lors d'une récente réunion avec les dirigeants politiques.

Le Vice-Président, Dr. Riek Machar Teny, a justifié cette extension en citant plusieurs raisons essentielles, telles que la nécessité d'unifier les forces de sécurité, de faciliter le retour des millions de réfugiés sud-soudanais, de résoudre les conflits intercommunautaires, de déterminer le système de gouvernance et d'établir une constitution permanente.

De son côté, le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU, Nicholas Haysom, a souligné non seulement les risques engendrés par cette prolongation, mais aussi les opportunités qu'elle pourrait offrir. Haysom a insisté sur le fait que la paix ne peut être obtenue et maintenue que lorsque les dirigeants du Soudan du Sud mettent d'abord les intérêts de leur peuple au premier plan, tout en démontrant un but commun, des aspirations partagées et une volonté politique.

Dans ce contexte, les espoirs des Sud-Soudanais restent vifs, alors qu'ils continuent de revendiquer une transition démocratique authentique et une paix durable pour leur nation.