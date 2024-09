Au moins 30 corps de migrants repêchés au large du Sénégal

DAKAR, Sénégal (AP) - Au moins 30 corps ont été retrouvés sur une embarcation dérivant au large de la capitale sénégalaise, a annoncé l'armée lundi, alors que le nombre de migrants quittant l'Afrique de l'Ouest augmente.

La marine a été informée de la présence de l'embarcation dimanche soir et a envoyé une patrouille maritime dans la zone, située à 70 kilomètres (38 milles nautiques) de Dakar, a déclaré Ibrahima Sow, porte-parole de l'armée sénégalaise, dans un communiqué.

« Jusqu'à présent, 30 corps ont été dénombrés », a déclaré M. Sow.

L'état de décomposition avancé des corps rend le processus d'identification très difficile, a déclaré l'armée, ajoutant que les enquêtes fourniront plus d'informations sur le nombre de morts et l'origine du bateau.

Au début du mois, un bateau transportant 89 personnes a chaviré au large des côtes sénégalaises. Au moins 39 personnes sont décédées, selon les autorités sénégalaises.

La plupart des migrants qui viennent d'Afrique de l'Ouest fuient les conflits, la pauvreté et le manque d'emplois. La plupart d'entre eux se dirigent vers les îles Canaries, un archipel espagnol situé au large de l'Afrique de l'Ouest, qui sert de tremplin vers l'Europe continentale.

Depuis le début de l'année, plus de 22 300 personnes, soit 126 % de plus qu'au cours de la même période l'année dernière, selon les statistiques publiées par le ministère espagnol de l'intérieur.

Le mois dernier, l'armée sénégalaise a déclaré avoir arrêté 453 migrants et « membres de réseaux de passeurs » dans le cadre d'une opération de 12 jours de patrouille le long de la côte. Plus de la moitié des personnes arrêtées étaient des ressortissants sénégalais.

En juillet, un bateau transportant 300 migrants, pour la plupart originaires de Gambie et du Sénégal a chaviré au large de la Mauritanie. Plus d'une douzaine d'entre eux sont morts et au moins 150 autres sont portés disparus.

La route de l'Atlantique entre l'Afrique de l'Ouest et les îles Canaries est l'une des plus meurtrières au monde. Bien qu'il n'y ait pas de bilan précis en raison du manque d'informations sur les départs d'Afrique de l'Ouest, l'association espagnole de défense des droits des migrants Walking Borders estime que les victimes se comptent par milliers rien que pour cette année.

Les navires de migrants qui disparaissent souvent dans l'Atlantique, certains dérivant à travers l'océan pendant des mois jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés dans les Caraïbes et en Amérique latine ne transportant que des restes humains.