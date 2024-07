Elections au Rwanda : vers un 4e mandat du président Kagame ?

Les Rwandais s’apprêtent à élire leur nouveau président lors de l’élection présidentielle de lundi.

Malgré les craintes d’insécurité dans la région des Grands Lacs s’accentuent, l'analyste politique Hassan Kannenje, directeur du Horn Institute of Strategic Studies, estime que le président Paul Kagame qui brigue un quatrième mandat a, rétrospectivement fait du bon travail pour son pays.

"Le Rwanda nous offre un cas où les pays en situation de post-conflit doivent faire certains choix. Il semble que le Rwanda ait choisi la paix au lieu de la justice et qu'il choisisse le développement au lieu de la démocratie. Ce n'est pas vraiment une contradiction, je pense que ce sont des choix qui sont façonnés par les réalités non seulement du continent africain, mais aussi de la plupart des sociétés post-conflit telles que le Rwanda.", a indiqué Hassan Kannenje.

Toujours accueilli par des foules de partisans admiratifs lors de ses rassemblements de campagne, le président sortant Paul Kagame est en bonne posture pour obtenir la victoire.

Ses adversaires - Frank Habineza du Parti démocratique vert du Rwanda et le candidat indépendant Philippe Mpayimana - ont eu du mal à fédérer lors de leurs événements.

"Nous ne pouvons pas vraiment dire que le Rwanda a décliné en termes de références démocratiques. Le Rwanda n'était pas une démocratie au départ, c'était un régime personnel caractérisé par des régimes autocratiques successifs, y compris le dernier régime de Juvénal Habyarimana. Il était loin d'être une démocratie. Je pense donc qu'il serait exagéré d'accuser aujourd'hui Kagame de ne pas répondre exactement aux normes démocratiques attendues par les Rwandais. Toutefois, il est raisonnable de dire que les Rwandais ne jouissent peut-être pas, comparativement, des mêmes libertés civiles et politiques que les Kényans, par exemple. Mais cela s'explique aussi par des histoires différentes. En ce qui concerne l'histoire de l'activisme civique, il est beaucoup plus important au Kenya qu'au Rwanda, mais aussi dans la plupart des pays d'Afrique centrale.", a expliqué Hassan Kannenje, directeur du Horn Institute of Strategic Studies

Paul Kagame, 66 ans, est arrivé au pouvoir en tant que chef des rebelles qui ont pris le contrôle du gouvernement du Rwanda et mis fin au génocide en 1994.

Kagame a été vice-président et dirigeant de facto du Rwanda de 1994 à 2000.