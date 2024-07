Les États arabes veulent exclure Israël de l'ONU

Le représentant permanent palestinien à la Ligue arabe a annoncé jeudi que les États arabes prévoient de prendre des mesures pour geler la participation d'Israël à l'Assemblée générale de l'ONU.

Selon Muhannad al-Aklouk, représentant permanent palestinien à la Ligue arabe, Israël menacerait la paix et la sécurité internationales, ne respecterait pas la Charte des Nations Unies et ne remplirait pas les conditions de son adhésion à l'ONU. "Aujourd'hui, le conseil de la Ligue arabe a chargé le groupe arabe à New York de commencer ces procédures pour geler la participation d'Israël à l'Assemblée générale. Et nous voulons rappeler que ce type de démarche est ce qui a mis fin au régime colonial en Afrique du Sud ", a-t-il ajouté.

Ces déclarations surviennent alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit depuis plus de neuf mois dans la bande de Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a signalé que le nombre de morts palestiniens a dépassé les 38 000 personnes, avec plus de 87 000 blessés dans les combats.