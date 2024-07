Israël "sur le point d'éliminer" le Hamas, selon Netanyahu

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a déclaré qu'Israël était sur le point d'éliminer ce qu'il a décrit comme "l'armée terroriste du Hamas".

Le dirigeant israélien a affirmé à plusieurs reprises l'engagement de son gouvernement à détruire les capacités militaires et administratives du Hamas et à faire en sorte qu'il ne puisse plus jamais mener un assaut du type de celui du 7 octobre.

"J'ai vu les grandes réalisations des combats qui se déroulent à Rafah. Nous approchons de la fin de la phase d'élimination de l'armée terroriste du Hamas. Nous continuerons à détruire ses vestiges", a affirmé le premier ministre israélien.

De nombreuses frappes aériennes ont visé la ville de Gaza, dans le nord, ainsi que Rafah et Khan Younès, dans le sud.

Avec l'esprit combatif des commandants, Israël espère atteindre ses objectifs qui sont : "récupérer les otages, éliminer les capacités militaires et gouvernementales du Hamas, faire en sorte que Gaza ne constitue pas une menace et, plus encore, faire en sorte que les habitants du sud et du nord rentrent chez eux en toute sécurité", a déclaré Netanyahu.

Depuis le début de la guerre, les offensives terrestres et les bombardements israéliens ont tué plus de 37 700 personnes à Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire.

La guerre a largement interrompu l'acheminement de nourriture, de médicaments et de produits de base vers Gaza, et la population est désormais totalement dépendante de l'aide.

Le plus haut tribunal des Nations unies a conclu à l'existence d'un "risque plausible de génocide" à Gaza, une accusation qu'Israël nie fermement.