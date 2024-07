Présidentielle en Mauritanie : Ghazouani réélu pour un 2nd mandat

Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a été réélu pour un second mandat, a annoncé lundi la commission électorale du pays, après avoir positionné le pays comme un allié stratégique de l'Occident dans une région balayée par les coups d'Etat et la violence.

M. Ghazouani, qui a fait campagne en promettant d'assurer la sécurité et la croissance économique, a obtenu 56,1 % des voix, a déclaré lundi la commission électorale indépendante du pays. Son principal rival, Biram Dah Abeid, un militant anti-esclavagiste, a obtenu 22,1 % des voix. Il a rejeté les résultats partiels annoncés dimanche et les a qualifiés de frauduleux.

Le taux de participation a été de 55 % des deux millions d'électeurs éligibles, a déclaré la commission.

La cour constitutionnelle du pays va maintenant examiner le nombre de voix et annoncer les résultats définitifs, sans que l'on sache exactement quand cela se produira.

Selon les observateurs, le scrutin de samedi s'est déroulé dans le calme.

"Rien n'a été détecté jusqu'à présent et la CENI n'a reçu aucune plainte", a déclaré Taghioullah Ledhem, porte-parole de la CENI, la commission électorale indépendante du pays.

Mais certains candidats de l'opposition ne partagent pas ce point de vue. La commission est composée de représentants des partis politiques et son président est nommé par le gouvernement, et certains l'ont accusée d'entrer en conflit avec le régime de M. Ghazouani.

M. Abeid a affirmé qu'il était le véritable vainqueur. Les résultats provisoires étaient un "coup d'État électoral" visant à aider Ghazouani, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse dimanche. Il a accusé la commission électorale d'avoir frauduleusement accordé à Ghazouni des milliers de voix "sorties de nulle part".

Quelques heures plus tard, depuis son domicile de Riadh, une banlieue pauvre de la capitale mauritanienne, il a appelé à la désobéissance civile contre le gouvernement et a demandé à l'armée et aux forces de sécurité de ne pas "accepter d'être utilisées par le gouvernement contre le peuple".

"La bataille n'est pas terminée, nous ne sommes pas vaincus", a-t-il déclaré. "Le peuple n'est pas vaincu et ne sera pas vaincu, nous sommes là pour défendre le peuple jusqu'à la dernière goutte de sang.

Bien que ses adversaires l'aient accusé de corruption et de mauvaise gestion, M. Ghazouani, ancien chef de l'armée, reste populaire parmi les Mauritaniens, qui le considèrent comme un symbole de stabilité. Le vote s'est déroulé dans un climat régional tendu, les voisins de la Mauritanie étant secoués par des coups d'État militaires et des violences, djihadistes.

La Mauritanie est riche en ressources naturelles, notamment en minerai de fer, en cuivre, en zinc, en phosphate, en or, en pétrole et en gaz naturel. Elle est sur le point de devenir un producteur de gaz d'ici la fin de l'année, avec le lancement prévu du projet gazier offshore Greater Tortue Ahmeyin, exploité par BP, à la frontière avec le Sénégal.

Pourtant, selon les Nations unies, près de 60 % de la population vit dans la pauvreté, travaillant comme fermiers ou employés informels. Les jeunes ayant peu d'opportunités économiques dans leur pays, beaucoup tentent de rejoindre l'Europe, et certains essaient même d'atteindre les États-Unis en passant par le Mexique.

L'Union africaine a envoyé une mission d'observation lors du scrutin de samedi, mais n'a pas encore publié de résultats.