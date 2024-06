Les USA face à la réduction de ses soldats en Afrique

Le retrait forcé des troupes américaines des bases du Niger et du Tchad et la possibilité de transférer certaines troupes vers d'autres pays d'Afrique de l'Ouest seront les principaux sujets abordés lors de la conférence des chefs d'état-major de la défense, qui se tiendra cette semaine et au cours de laquelle le plus haut gradé de l'armée américaine rencontrera ses homologues.

Le général CQ Brown, président de l'état-major interarmées, est arrivé au Botswana lundi, alors que les États-Unis sont confrontés à un point d'inflexion critique en Afrique. Les juntes militaires qui ont renversé les gouvernements démocratiques au Mali, au Burkina Faso et au Niger réévaluent de plus en plus leurs liens avec les États-Unis et l'Occident et se tournent plutôt vers des mercenaires liés à la Russie pour obtenir une assistance en matière de sécurité.

S'adressant à la presse alors qu'il se rendait à Gaborone, M. Brown a déclaré qu'à l'heure où les États-Unis retirent leurs 1 000 soldats du Niger, y compris d'une base essentielle pour la lutte contre le terrorisme et les drones, d'autres pays d'Afrique de l'Ouest souhaitent travailler avec les États-Unis et pourraient être ouverts à une présence américaine élargie.

La conférence lui donnera l'occasion de s'entretenir avec un certain nombre de ses homologues africains et d'écouter leurs objectifs et leurs préoccupations.

"Il y a d'autres pays dans la région où nous avons déjà une petite présence ou des relations", a déclaré M. Brown. "Il s'agit en partie de voir comment nous pouvons continuer à développer ces relations, ce qui pourrait nous donner l'occasion de mettre en place certaines des capacités que nous avions au Niger dans certains de ces pays."

Les États-Unis doivent dialoguer avec ces pays pour déterminer le type et la taille de la présence militaire américaine qu'ils souhaitent, a-t-il dit, ajoutant : "C'est pourquoi cette conférence est importante".

M. Brown et d'autres responsables de la défense affirment que la conférence est l'occasion de montrer aux dirigeants africains que les États-Unis sont à l'écoute et acceptent les solutions locales. Selon un responsable de la défense, les États-Unis doivent s'adapter aux solutions identifiées par les Africains et ne pas imposer des idéaux occidentaux extérieurs.

Ce fonctionnaire, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat pour discuter des relations militaires, a déclaré que la réunion du Botswana était l'occasion d'encourager les relations militaires sur l'ensemble du continent.

Les réductions de troupes dans les bases clés de la région du Sahel en Afrique soulèvent des questions sur la façon de lutter contre ce qu'a été une marée croissante de violence par des groupes extrémistes, y compris ceux liés au groupe État islamique et à Al-Qaïda.

Le responsable de la défense a déclaré que les États-Unis sont préoccupés par la propagation de l'activité extrémiste de plusieurs groupes dans la région côtière de l'Afrique de l'Ouest en particulier.

La junte au pouvoir au Niger a ordonné aux forces américaines de quitter le pays à la suite de l'éviction, en juillet dernier, du président démocratiquement élu par des soldats mutinés. Les forces françaises ont également été priées de partir, la junte s'étant tournée vers le groupe mercenaire russe Wagner pour obtenir une assistance en matière de sécurité.

Washington a officiellement qualifié la prise de pouvoir militaire de coup d'État en octobre, ce qui a entraîné l'adoption de lois américaines limitant le soutien et l'aide militaires. La fracture a de vastes ramifications pour les États-Unis, car elle a forcé les troupes à abandonner la base de drones d'Agadez, qui était utilisée pour les missions de lutte contre le terrorisme au Sahel.

Le haut responsable de la défense a déclaré que le retrait des forces américaines et de tout l'équipement du Niger était achevé à environ 30% et qu'il se terminerait le 15 septembre, comme prévu. Le fonctionnaire a précisé que le rythme du retrait sera fluctuant, les troupes partant en fonction de la date de retrait de leurs systèmes d'armes et de leurs équipements. Environ 600 soldats restent actuellement sur place.

Peu après, le Tchad a ordonné aux forces américaines de quitter la base aérienne d'Adji Kossei, près de N'Djamena. Environ 75 forces spéciales de l'armée américaine ont été transférées en Europe, et une vingtaine de soldats restent dans le pays avec les forces de sécurité des Marines affectées à l'ambassade des États-Unis.

Les États-Unis ont décrit les réductions de troupes au Tchad comme étant temporaires et pourraient être réexaminées maintenant que l'élection présidentielle est terminée. M. Brown a indiqué que les États-Unis travailleraient avec les responsables de l'ambassade au Tchad afin d'examiner ce que sera la future présence américaine dans ce pays.

Certains pays africains ont exprimé leur frustration à l'égard des États-Unis, qui imposent des questions telles que la démocratie et les droits de l'homme, ce que beaucoup considèrent comme de l'hypocrisie, étant donné les liens étroits qu'entretient Washington avec certains dirigeants autocratiques dans d'autres régions du monde. Par ailleurs, la Russie offre une assistance en matière de sécurité sans interférer dans la politique, ce qui en fait un partenaire attrayant pour les juntes militaires qui ont pris le pouvoir dans des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso au cours des dernières années.

Selon Mvemba Dizolele, directeur du programme Afrique au Centre d'études stratégiques et internationales de Washington, un élément clé de toute discussion entre les États-Unis et les dirigeants africains est de reconnaître que l'Amérique doit calibrer ce qu'elle demande et ce qu'elle attend de ces gouvernements et de leurs armées.

"Les responsables de la politique de sécurité et de défense aux États-Unis ne devraient pas aborder l'Afrique en pensant qu'au fond de chaque officier militaire africain se trouve un officier américain qui attend de sortir", a déclaré Mvemba Dizolele. "Ce n'est pas réaliste. Chaque officier africain est un officier qui essaie de faire de son mieux dans les conditions qui lui sont imposées".

Selon lui, les États-Unis ne sont pas toujours prêts à s'engager avec certains pays africains en raison de divers obstacles, tels que la loi Leahy, qui interdit toute assistance militaire aux forces étrangères qui violent les droits de l'homme, et les restrictions de dépenses du Congrès, qui limitent l'aide aux pays dont les dirigeants ont été renversés par un coup d'État.

En attendant, d'autres pays comme la Russie et la Chine fourniront l'aide militaire et l'équipement que les pays africains peuvent se permettre d'acheter, a déclaré M. Dizolele.