Amadou Fall : "Le succès de la BAL est une source d'inspiration" [Interview¨]

La progression de la Basketball Africa League (BAL) peut être qualifiée de succès au vu de son évolution au fil des ans. Le président de la BAL, Amadou Gallo Fall, a salué les progrès du basket-ball en Afrique comme une source d'inspiration, en particulier pour les jeunes joueurs qui souhaitent rejoindre la ligue.

"C'est une chose à laquelle on pense depuis longtemps et c'est l'aboutissement de plusieurs décennies de travail sur le continent. Les partenariats entre la NBA et la FIBA ont finalement abouti à la création de la Basketball Africa League", a déclaré Amadou Fall à Africanews. Il a ajouté : "Nous avons fait beaucoup d'efforts pour créer une ligue africaine de basket-ball. Nous avons beaucoup travaillé ensemble en nous concentrant sur les efforts de base pour rehausser le profil du basket-ball sur le continent."

La BAL a mis en place plusieurs programmes au fil des ans qui ont conduit à la création de la Ligue. "Le succès que nous avons obtenu en si peu de temps est dû au travail de fond que nous avons effectué et à l'expertise et à l'expérience de la NBA en matière d'exploitation et de commercialisation d'une ligue de basket-ball professionnelle", avance Amadou Fall.

Objectifs de la ligue

L'objectif à long terme de la ligue est de s'établir comme l'une des meilleures plateformes professionnelles au monde pour les années à venir. Elle aspire également à devenir un moteur de croissance économique pour le continent africain, en créant des emplois et en stimulant le développement des infrastructures.

La Basketball Africa League (BAL) a pour mission d'étendre son empreinte sur le continent. Fonctionnant actuellement comme une Ligue des champions avec 12 équipes, la ligue a suscité un intérêt significatif de la part d'équipes supplémentaires désireuses de la rejoindre. Si l'expansion est une priorité, elle sera menée de manière stratégique au fil du temps afin de garantir une croissance durable.

Un élément crucial de la stratégie de la BAL est d'attirer des partenaires mondiaux. Des partenaires fondateurs tels que Nike, Wilson et Hennessy ont déjà joué un rôle important dans le succès de la ligue. Elle souhaite continuer à s'appuyer sur ces partenariats tout en s'efforçant d'attirer des marques africaines de premier plan.

Cette année, la BAL a établi un partenariat avec MTN Rwanda, démontrant ainsi sa volonté d'intégrer des entreprises africaines de premier plan. Des discussions sont en cours avec d'autres partenaires importants dans le paysage africain afin d'améliorer encore la viabilité commerciale de la ligue.

Développement et aspirations des joueurs

En ce qui concerne l'implication des joueurs, la BAL a réalisé des progrès substantiels. La ligue a réussi à présenter des joueurs de premier plan, en partie grâce à son partenariat avec la NBA Academy Africa dans le cadre du programme Elevate. Cette collaboration a permis de mettre en avant de nombreux talents, dont certains sont aujourd'hui sur le point d'intégrer la NBA.

Amadou Fall a également insisté sur la nature ambitieuse de la ligue. Les jeunes joueurs de tout le continent rêvent désormais de jouer pour des clubs de leurs pays respectifs afin d'obtenir la compensation ultime au sein de la LBA. La ligue a mis en place un parcours complet pour les joueurs depuis la base. Les individus talentueux sont identifiés très tôt et peuvent progresser au sein de l'Académie NBA s'ils font preuve de compétences exceptionnelles.

Ce parcours structuré permet aux joueurs de poursuivre une carrière de basketteur professionnel sur le continent sans devoir nécessairement partir à l'étranger. Alors que les opportunités à l'étranger restent disponibles, la NBA garantit que les joueurs ont des options viables en Afrique, ce qui favorise le développement et la rétention des talents locaux.

En conclusion, la Basketball Africa League est prête à s'étendre et à poursuivre son succès, grâce à des partenariats stratégiques et à un solide cadre de développement des joueurs. Les efforts de la ligue permettent non seulement d'élever le niveau du basket-ball sur le continent, mais aussi d'offrir aux jeunes joueurs africains les opportunités et les plateformes dont ils ont besoin pour réaliser leurs rêves.

Amadou Gallo Fall a exprimé sa gratitude pour le soutien et l'intérêt porté à la BAL, soulignant les efforts de collaboration qui ont contribué à la croissance rapide de la ligue. En regardant vers l'avenir, la BAL reste déterminée à consolider sa position en tant que ligue professionnelle de premier plan et moteur de croissance économique pour l'Afrique.