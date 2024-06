Mali : la tradition du Sanké mon menacée par les vagues de chaleur

Des milliers de pêcheurs avec des filets en forme de cône se tiennent côte à côte, applaudissent et chantent en attendant le signal. Soudain, ils se précipitent vers une grande mare boueuse et jettent leurs filets, s'agenouillant dans la boue. Bientôt, l'un d'eux brandit fièrement un poisson de la longueur de son bras.

Depuis plusieurs centaines d'années, les habitants de la ville de San, dans le sud du Mali, se rassemblent pour le Sanké mon, un rite de pêche collectif qui a lieu en juin et qui commence par des sacrifices d'animaux et des offrandes aux esprits de l'eau de la mare de Sanké. Ce rite, auquel participent des danseurs masqués et des costumes traditionnels, est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Le marathon de pêche collective célèbre la fondation de la ville et marque le début de la saison des pluies. Mais le changement climatique et les vagues de chaleur perturbent la tradition. La mare de Sanké commence à disparaître, a déclaré un chef de village, Mamadou Lamine Traoré.

Les vagues de chaleur qui ont frappé le Mali ces dernières années ont provoqué l'assèchement de la mare. Les températures dans la ville ont atteint un record cette année à 48,5 degrés Celsius, déclare Emmanuel Doumbia, un observateur météorologique local.

Des milliers de pêcheurs remplissent un grand étang boueux et jettent leurs filets dans la ville de San, au sud du Mali, le 6 juin 2024 Moustapha Diallo/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

La vague de chaleur sans précédent que connaît le Mali cette année a également entraîné une augmentation du nombre de décès. La vague de chaleur a commencé en mars, alors que de nombreux habitants de ce pays à majorité musulmane observaient le mois sacré du Ramadan en jeûnant de l'aube au crépuscule.

Le Centre climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a déclaré que l'insuffisance des données au Mali ne permettait pas de connaître le nombre de décès liés à la chaleur, mais il a estimé que le bilan de cette année s'élevait probablement à des centaines, voire à des milliers.

Selon une analyse publiée en avril par la World Weather Attribution, une équipe internationale de scientifiques qui étudie l'impact du changement climatique induit par l'homme sur les conditions météorologiques extrêmes, la dernière vague de chaleur au Sahel, une région située au sud du Sahara qui souffre de sécheresses périodiques, est plus qu'un simple record.

Selon les chercheurs, le changement climatique a fait grimper les températures maximales au Burkina Faso et au Mali de 1,5 degré Celsius. Les experts mettent en garde contre d'autres températures caniculaires à venir.

Depuis plusieurs centaines d'années, les gens se rassemblent pour ce rite, qui figure sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO Moustapha Diallo/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

Lors du dernier rite de pêche collectif Sanké mon, les hommes transpiraient alors qu'ils plumaient des poulets maigres pour les faire cuire sur des roseaux, et les danseurs en chaussettes de sport ou en sandales en plastique ajustaient des brassards ornés de cauris. Un drapeau national flottait mollement sur un mât usé le long du rivage piétiné.

"Cette tradition était déjà établie avant ma naissance", avance l'un des participants, Amadou Coulibaly, qui y reste fidèle malgré les difficultés croissantes.

Lorsque le rite a été inscrit sur la liste de l'UNESCO en 2009, il était prévu de creuser plus profondément dans la mare pour éviter qu'elle ne s'envase, explique M. Traoré. "Mais depuis, rien n'a été fait et la mare commence à poser des problèmes. La raison pour laquelle aucune mesure n'a été prise n'est pas claire."

"La disparition de la mare menacerait non seulement le rite séculaire, mais aussi la survie économique de la ville si l'attention s'estompe", soutient-il.