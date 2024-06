Koweït : au moins 40 travailleurs indiens morts dans un incendie

Un incendie a ravagé un bâtiment abritant des travailleurs étrangers au Koweït tôt mercredi, tuant au moins 40 ressortissants indiens et en blessant plus de 50, a déclaré le ministère indien des Affaires étrangères. Les autorités locales ont déclaré que l'incendie semblait être lié à des violations du code.

Le ministre de l’Intérieur, Sheikh Fahad Al-Yousuf Al-Sabah, a confirmé le bilan et ordonné l'arrestation du propriétaire de l'immeuble lors d'une visite sur le site, ont rapporté les médias locaux. "Nous allons nous attaquer au problème de la surpopulation des travailleurs", a-t-il déclaré. "Je vais maintenant voir quelles violations ont été commises ici et je m'occuperai du propriétaire de l'immeuble."

Le colonel Sayed Hassan al-Mousawi, chef du département d'enquête sur les accidents des pompiers, a déclaré qu'il y avait des dizaines de victimes et que le bilan final pourrait être plus élevé. Le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré mercredi en fin de journée qu'"une quarantaine d'Indiens seraient décédés et plus de 50 blessés".

Les blessés sont soignés dans cinq hôpitaux publics du Koweït et reçoivent "les soins médicaux et l'attention nécessaires", ajoute le communiqué. Le ministre indien des Affaires étrangères, Kirti Vardhan Singh, se rendra au Koweït afin d'œuvrer au rapatriement rapide des dépouilles mortelles et d'apporter une assistance médicale aux blessés.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a présenté ses condoléances aux victimes et a déclaré que l'ambassade de l'Inde "suivait de près la situation et travaillait avec les autorités sur place pour aider les personnes touchées".

"La mésaventure de l'incendie à Koweït City est attristante. Mes pensées vont à tous ceux qui ont perdu leurs proches. Je prie pour que les blessés se rétablissent au plus vite", a écrit Modi sur X, anciennement Twitter.

Le Koweït, comme d'autres pays du golfe Persique, compte une importante communauté de travailleurs migrants, dont le nombre dépasse largement celui de la population locale. Ce pays de quelque 4,2 millions d'habitants est légèrement plus petit que l'État américain du New Jersey, mais il possède les sixièmes réserves de pétrole connues au monde.

Un incendie dans une raffinerie de pétrole en 2022 a tué quatre personnes.