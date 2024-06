Cameroun : l'exode des soignants qualifiés pour le Canada

Après avoir suivi une formation d'infirmier, Nevielle Leinyuy a passé près de dix ans au Cameroun à travailler comme réceptionniste parce qu'il ne parvenait pas à trouver un emploi correctement rémunéré dans le domaine médical.

L'année dernière, il a abandonné ses recherches. Il s'est inscrit à un programme de formation en soins infirmiers au Canada, où il vit aujourd'hui avec sa femme et ses enfants.

"Ils nous volent le Cameroun", déclare M. Leinyuy, âgé de 39 ans. "Nous voulons travailler au Cameroun, mais il n'y a pas de salaire, alors nous devons chercher d'autres options."

Le Cameroun a l'un des taux les plus faibles au monde de personnel de santé par habitant. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, environ un tiers des médecins formés qui ont obtenu leur diplôme de médecine l'année dernière ont quitté le pays.

De nombreux médecins et infirmières quittent ce pays d'Afrique centrale pour des emplois plus lucratifs en Europe et en Amérique du Nord. Le Canada, comme le Cameroun, a pour langues officielles l'anglais et le français.

M. Leinyuy a déclaré qu'il aurait gagné 60 000 francs CFA, soit moins de 100 dollars par mois, en travaillant comme infirmier au Cameroun.

"Imaginez ce qu'une famille composée d'un père de famille, de trois enfants et d'une femme ferait avec cette somme", a-t-il déclaré. "Le loyer de ma seule maison s'élevait à 40 000 francs (66 dollars)."

Le Cameroun n'est pas le seul pays d'Afrique subsaharienne où les bas salaires poussent les professionnels de la santé à partir.

Bien que le nombre de professionnels de la santé ait augmenté dans plusieurs pays après la pandémie de grippe aviaire, près de 75% des pays africains souffrent encore d'une pénurie de personnel médical et d'un nombre élevé de professionnels de la santé qui partent travailler à l'étranger, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'année 2023.

Le manque de personnel de santé rend de plus en plus difficile la lutte contre la mortalité infantile et les maladies infectieuses, ainsi que la fourniture de services essentiels tels que les vaccinations, a déclaré le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, Matshidiso Moeti.

Selon les dernières données de l'OMS, le Cameroun compte moins de sept infirmières pour 10 000 habitants. Le Nigeria voisin a plus que doublé ce ratio, et le Canada l'a multiplié par plus de 14.

Marie-Pier Burelle, porte-parole de Santé Canada, a déclaré à l'Associated Press que le Canada était confronté à sa propre pénurie de personnel de santé. Selon Statistique Canada, plus de 30 000 postes d'infirmières sont vacants dans le pays.

M. Burelle a déclaré que le Canada suivait le code de pratique de l'OMS pour s'assurer que le recrutement de travailleurs à l'étranger était conforme à l'éthique. Selon le code de pratique de l'OMS, le recrutement éthique comprend le renforcement des systèmes de santé des pays en développement confrontés à une pénurie de personnel médical.

À la fin de l'année dernière, le gouvernement canadien a fait don d'environ 2,2 millions de dollars au ministère camerounais de la Santé et a fourni du matériel médical et de surveillance dans le cadre de l'Initiative mondiale pour l'équité vaccinale du Canada.

Mais cet investissement est loin de répondre aux besoins.

Le gouvernement camerounais emploie environ 100 médecins par an, pour une population d'environ 28 millions d'habitants, avance le Dr Peter Louis Ndifor, vice-président du Conseil médical du Cameroun, une association de médecins. Selon lui, les chiffres sont encore plus bas dans le secteur privé.

À titre de comparaison, la province canadienne de Nouvelle-Écosse, qui compte moins d'un million d'habitants, a recruté environ 155 médecins l'année dernière, selon les autorités sanitaires provinciales.

En tant que directeur d'une clinique médicale privée, M. Ndifor a déclaré qu'il avait vécu de près le problème du départ des professionnels de la santé du Cameroun.

"Personnellement, je ne retiendrai aucun jeune qui pense que son avenir est de voyager à l'étranger", a déclaré M. Ndifor. "Mais lorsqu'un jeune médecin que vous avez supervisé pendant trois à cinq ans et à qui vous avez confié des responsabilités s'en va, c'est un échec majeur."

La pénurie de personnel de santé n'est qu'un aspect de la crise sanitaire actuelle au Cameroun.

Selon les Nations unies, plus de 210 établissements de santé ne sont plus fonctionnels en raison de leur destruction ou de leur abandon par le personnel de santé au cours d'un conflit séparatiste dans l'ouest du pays. Ce conflit a tué des milliers de personnes au cours des dernières années.

Le ministère camerounais de la Santé n'a pas répondu aux questions concernant le nombre élevé d'agents de santé quittant le pays.

Tumenta Kennedy, consultant en migration basé au Cameroun, explique que le Canada est devenu une destination attrayante parce que les agences canadiennes ciblent spécifiquement les médecins et les infirmières locaux. Les liens familiaux à l'étranger jouent également un rôle.

Les programmes d'immigration du gouvernement canadien, tels que le Programme fédéral pour les travailleurs qualifiés ou l'Entrée express, sont de plus en plus actifs. Selon le dernier rapport du programme, les Camerounais figurent parmi les principales nationalités demandant à bénéficier d'Entrée express.

Dans l'ensemble, en 2022, plus de 1 800 nouveaux résidents permanents sont venus au Canada pour travailler en tant qu'infirmières diplômées originaires d'autres pays.

Inès Kingue, 30 ans, technicienne de laboratoire médical originaire de Douala, espère les rejoindre. Bien qu'elle soit titulaire de deux maîtrises en virologie et en microbiologie, elle travaille comme stagiaire sans contrat depuis quatre ans et gagne moins de 200 dollars par mois. Elle a entendu parler des possibilités de formation au Canada par un collègue.

"Lorsque le Canada a ouvert ses portes, j'ai tout mis en œuvre pour essayer d'y aller", a déclaré Mme Kingue.