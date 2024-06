Kenya : vers un mode de cuisson propre et abordable

Pour pallier l’inflation au Kenya, de nombreuses familles optent pour le chauffage au feu de bois pour économiser de l’argent. Les options de cuisson « propre » abordables étant trop chères pour beaucoup.

Or ce système de chauffe est à l’origine de maladies respiratoires qui affectent la santé de millions de personne dans le pays.

« J'ai utilisé du bois de chauffage toute ma vie et je me lève tous les matins pour aller en chercher. Cependant, la fumée du bois de chauffage me fait tousser pendant de longues périodes et me gêne pour respirer. Le gaz GPL est très cher et je ne peux pas me l'offrir », a confié Jane Muthoni Njenga, cuisinière à trois pierres.

Selon une étude récente publiée par les autorités gouvernementales cette année, les maladies respiratoires sont les plus répandues au Kenya depuis six ans, avec 19,6 millions de cas signalés.

La cuisson à l'aide de biomasse comme le bois de chauffage étant une grande partie du problème.

« Il ne s'agit pas seulement du monoxyde de carbone, mais l'un des plus gros problèmes est celui des particules. Les particules sont celles que nous appelons généralement PM 2,5 et qui sont associées à la pneumonie, à l'asthme, etc. Elles sont généralement produites par les combustibles utilisés pour la cuisine. L'électricité serait la solution la plus propre, mais elle est un peu chère. », a expliqué Evans Amukoye, chercheur principal en recherche clinique, Institut de recherche médicale du Kenya (KEMRI).

Les données du ministère kenyan de la santé montrent que les maladies pulmonaires obstructives chroniques sont responsables de 1,7 % des décès dans le pays.

Les maladies respiratoires sont diagnostiquées plus tardivement chez les personnes vivant dans des zones rurales à faibles revenus que chez les personnes de classe moyenne vivant dans des zones urbaines, qui sont mieux informées et ont un meilleur accès aux soins de santé.

« En utilisant ces réchauds, je peux utiliser un sac de charbon de bois pendant deux mois, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je peux ainsi économiser 4500 shillings (34 dollars US) d'argent supplémentaire. De plus, en ce qui concerne ma santé, je ne vais plus aussi souvent à l'hôpital qu'avant et je peux rester au travail tout au long de la journée. Cela se traduit par une augmentation des bénéfices. », a indiqué Mercy Letting, femme d'affaires.

L'étude économique de 2024 indique que les ménages kenyans utilisent 93,8 % de l'énergie totale, principalement sous forme de bois de chauffage.

Au total, 9,1 millions de ménages dépendent des combustibles traditionnels pour la cuisine.