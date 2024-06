Guerre Israël-Hamas : Tsahal confirme la mort de 4 autres otages

L'armée israélienne a confirmé lundi la mort de quatre autres otages détenus par le Hamas, dont trois hommes âgés apparaissant dans une vidéo du Hamas implorant leur libération.

Les trois hommes, Amiram Cooper, Yoram Metzger et Haim Peri, étaient tous âgés de 80 ans ou plus. L'air faible et méfiant, ils apparaissent dans une vidéo diffusée en décembre par le Hamas sous le titre "Ne nous laissez pas vieillir ici".

Le quatrième otage a été identifié comme étant Nadav Popplewell.

Le porte-parole militaire israélien, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que les quatre hommes étaient morts ensemble dans la ville de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, alors qu'Israël y menait une opération. La cause du décès n'a pas été immédiatement connue.

"Nous examinons toutes les possibilités", a déclaré M. Hagari. "Il y a beaucoup de questions.

Israël a mené une offensive majeure à Khan Younis, bastion du Hamas, au début de cette année.

En mai, le Hamas a affirmé que M. Popplewell était mort après avoir été blessé lors d'une frappe aérienne israélienne, mais n'avait fourni aucune preuve.