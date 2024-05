Soudan du Sud : l'ONU prolonge d'un an l'embargo sur les armes

Le Conseil de sécurité de l'ONU, divisé, a voté jeudi la prolongation de l'embargo sur les armes à destination du Soudan du Sud malgré les appels de l'Union africaine et d'une demi-douzaine de pays, dont la Russie et la Chine, en faveur de la levée ou du moins de l'assouplissement de cette mesure restrictive.

La résolution parrainée par les États-Unis a recueilli le minimum de neuf voix "pour" au sein du Conseil de 15 membres, six pays s'étant abstenus : la Russie, la Chine, le Mozambique, l'Algérie, la Sierra Leone et la Guyane.

La résolution prolonge jusqu'au 31 mai 2025 l'interdiction de voyager et le gel des avoirs des Sud-Soudanais figurant sur la liste noire des sanctions de l'ONU.

L'ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a salué l'adoption de la résolution en déclarant que la prolongation de l'embargo sur les armes de l'ONU "reste nécessaire pour endiguer le flux d'armes sans entrave dans une région inondée d'armes à feu".

Anna Evstigneeva, ambassadrice adjointe de la Russie à l'ONU, a accusé les États-Unis d'ignorer toutes les réalisations positives au Soudan du Sud et de se concentrer sur les sanctions "qu'ils présentent comme une sorte de panacée pour tous les problèmes du pays".

Elle a qualifié les sanctions de "pesantes", a pris note des appels à leur levée lancés par le Soudan du Sud et l'Union africaine, et a déclaré : "Il est clair qu'à ce stade, de nombreux régimes de sanctions du Conseil, y compris celui du Soudan du Sud, sont dépassés et doivent être revus."

L'ambassadrice du Soudan du Sud auprès des Nations unies, Cecilia Adeng, a déclaré au Conseil que les sanctions "entravaient nos progrès" et a réitéré l'appel du pays en faveur de la levée de ces mesures. L'élimination de l'embargo sur les armes "nous permettra de mettre en place des institutions de sécurité solides, nécessaires au maintien de la paix et à la protection de nos citoyens", a-t-elle déclaré.

Le Soudan du Sud, riche en pétrole, a obtenu son indépendance du Soudan en 2011 après un long conflit, ce qui a suscité de grands espoirs. Mais le pays a sombré dans une guerre civile en décembre 2013, essentiellement fondée sur des divisions ethniques, lorsque les forces loyales à l'actuel président, Salva Kiir, ont affronté celles loyales à l'actuel vice-président, Riek Machar.

La guerre, qui a fait près de 400 000 morts et plus de 4 millions de déplacés, a pris fin avec l'accord de paix de 2018, réunissant Kiir et Machar au sein d'un gouvernement d'unité nationale.

En vertu de cet accord, des élections étaient censées se tenir en février 2023, mais elles ont été reportées à décembre 2024. Début avril, le président du Soudan du Sud a averti les députés "de ne pas s'accrocher au pouvoir, quelques semaines seulement après que M. Machar ait proposé un nouveau report des élections".

Il y a deux semaines, un rapport rédigé par des experts chargés de surveiller l'application des sanctions à l'encontre du Soudan du Sud a déclaré que les élections constitueraient "une étape importante" et a averti que les dirigeants du pays manquaient de temps "pour veiller à ce que des attentes divergentes n'alimentent pas de nouvelles tensions et de nouveaux conflits".

Mme Adeng, du Soudan du Sud, a déclaré au Conseil que son pays s'engageait à veiller à ce que les prochaines élections se déroulent de manière pacifique, "avec la pleine participation de toutes les parties prenantes".

"Le Soudan du Sud reste déterminé à travailler avec la communauté internationale et ses partenaires régionaux pour assurer un avenir pacifique et prospère à tous les Sud-Soudanais", a-t-elle déclaré. "Nous appelons le Conseil de sécurité à soutenir nos efforts en adoptant des mesures qui facilitent nos progrès au lieu de les entraver."