Tunisie : 2 journalistes condamnés pour des critiques contre Kaïs Saïed

Un tribunal tunisien a condamné mercredi deux journalistes de télévision et de radio à un an de prison pour avoir critiqué le gouvernement dans leurs émissions et sur les réseaux sociaux.

Borhane Bsaïs et Mourad Zeghidi ont chacun été condamnés à six mois de prison pour avoir diffusé des "fake news" et à six mois supplémentaires pour avoir "fait de fausses déclarations dans le but de diffamer autrui", en référence au président tunisien Kaïs Saied, a déclaré le porte-parole du tribunal, Mohamed Zitouna.

Ces condamnations interviennent moins de deux semaines après l'arrestation des deux journalistes. Ils font partie d'un groupe plus large de journalistes, de militants et d'avocats inculpés en vertu du décret 54, une loi qui criminalise la diffusion de "fake news" visant à nuire à la sécurité publique ou à la défense nationale.

Cette loi, adoptée en 2022 pour lutter contre la cybercriminalité, a été largement critiquée par les défenseurs des droits de l'homme, qui estiment que les infractions sont définies de manière vague et qu'elles sont utilisées pour réprimer les détracteurs du président.

Bsaïs et Zeghidi ont tous deux nié les allégations. Devant le tribunal, ils ont invoqué les lois protégeant la liberté d'expression que la Tunisie a consacrées après sa révolution de 2011, lorsqu'elle est devenue le premier pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord à renverser un dictateur de longue date. Tous deux ont déclaré qu'ils ne faisaient que leur travail, analysant et commentant les développements politiques et économiques en Tunisie.

"Je ne suis ni pour ni contre le président. Parfois je soutiens ses choix, parfois je les critique. Cela fait partie de mon travail", a déclaré M. Zeghidi.

Bsaïs, animateur de l'émission de radio "Émission Impossible", a été accusé d'avoir porté atteinte au président à l'antenne et dans des messages Facebook publiés entre 2019 et 2022. La raison pour laquelle les autorités ont ciblé de vieux messages comme le sien n'est pas claire, alors qu'elles poursuivent un nombre croissant de détracteurs politiques de M. Saied.

Il a défendu ses opinions et s'est insurgé devant le tribunal contre son arrestation brutale la semaine dernière "comme un dangereux criminel".

Le procès a suscité une condamnation internationale et des critiques en Tunisie, où de nombreux journalistes se sont rassemblés devant le tribunal en signe de soutien.

"Nous sommes tous en liberté provisoire car tout travail journalistique peut donner lieu à des poursuites", a déclaré Zied Dabbar, président du Syndicat national des journalistes de Tunisie, à propos du décret 54. Selon lui, 39 journalistes ont été poursuivis en vertu de cette loi cette année.

M. Saied a été critiqué pour avoir suspendu le parlement et réécrit la constitution afin de consolider son propre pouvoir il y a trois ans. Les critiques se sont élevées contre l'approche du gouvernement en matière de politique, d'économie et de migration en Méditerranée dans les années qui ont suivi.