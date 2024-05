Nigeria : des centaines d'otages sauvés d'un camp de Boko Haram

Des centaines d'otages, pour la plupart des enfants et des femmes, qui étaient retenus en captivité pendant des mois ou des années par les extrémistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, ont été sauvés d'une enclave forestière et remis aux autorités, a déclaré l'armée.

Les 350 otages étaient détenus dans la forêt de Sambisa, un repaire du groupe extrémiste qui a lancé une insurrection en 2009, a déclaré le général de division Ken Chigbu, un officier supérieur de l'armée nigériane, en les présentant aux autorités de Borno, où se trouve la forêt.

Les 209 enfants, 135 femmes et six hommes sont apparus épuisés dans leurs vêtements usés. Certaines des filles avaient des bébés qui seraient nés de mariages forcés, comme c'est souvent le cas pour les victimes féminines qui sont soit violées, soit forcées d'épouser des militants pendant leur captivité.

L'une des otages avait sept enfants et a expliqué qu'elle et d'autres n'avaient pas pu s'échapper à cause de leurs enfants.

"J'ai toujours voulu m'échapper, mais je n'ai pas pu le faire à cause des enfants", a déclaré Hajara Umara, qui a été sauvée avec ses enfants. "S'ils vous surprenaient en train d'essayer de vous échapper, ils vous torturaient et vous emprisonnaient indéfiniment."

L'armée a déclaré que les otages avaient été secourus au cours d'une opération militaire d'une journée dans la forêt de Sambisa, qui était autrefois une réserve forestière animée s'étendant le long de la frontière avec le Cameroun et le Niger, mais qui sert aujourd'hui d'enclave à partir de laquelle Boko Haram et ses factions dissidentes mènent des attaques qui visent également des personnes et des forces de sécurité dans les pays voisins.

Les otages libérés ont été transportés dans des camions jusqu'au siège du gouvernement de l'État de Borno, où les autorités s'occuperont d'eux jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux.

Certains extrémistes ont été tués au cours de l'opération de sauvetage et leurs maisons de fortune ont été détruites, a indiqué l'armée.

Boko Haram, les rebelles djihadistes nigérians, a lancé son insurrection en 2009 pour instaurer la loi islamique de la charia dans le pays. Au moins 35 000 personnes ont été tuées et 2,1 millions de personnes ont été déplacées en raison des violences extrémistes, selon les agences de l'ONU au Nigéria.

Au moins 1 400 élèves ont été enlevés dans des écoles nigérianes depuis que le rapt, en 2014, de 276 écolières par des militants de Boko Haram dans le village de Chibok, dans l'État de Borno, a choqué le monde. Ces dernières années, les enlèvements se sont concentrés dans les régions du nord-ouest et du centre du pays, ravagées par les conflits, où des dizaines de groupes armés prennent souvent pour cible les villageois et les voyageurs pour obtenir une rançon.