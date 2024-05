Togo : quand le théâtre revient dans les rues

Les Togolais désertent de plus en plus les salles de spectacle pour assister à des représentations théâtrales. Face à ce désintérêt grandissant pour cet art, des artistes, des comédiens et des metteurs en scène ont pris l'initiative d'organiser des représentations à domicile et des performances dans les rues pour renouveler l'intérêt des Togolais pour le théâtre.

Dans l'atmosphère chaleureuse d'une cour de maison à Lomé, des chaises sont soigneusement disposées, un podium trône fièrement, des projecteurs éclairent l'espace. Ce n'est pas une réunion de quartier nocturne ordinaire, mais plutôt une représentation théâtrale - du théâtre à domicile.

Pour les habitués des salles de spectacle traditionnelles, cette idée peut sembler inhabituelle. Cependant, pour Koko Dossou, un spectateur enthousiaste, c'est une bouffée d'air frais. « L'espace dans lequel se déroule la représentation est très satisfaisant, car le théâtre sort des quatre murs habituels », partage-t-il avec enthousiasme.

L'objectif de cette initiative est clair : déplacer le théâtre hors des salles de spectacle traditionnelles pour atteindre un public plus large.

Marc Agbédjidji, metteur en scène, exprime cette idée avec passion : « Le théâtre retourne à ses origines, il revient vers les gens à qui il appartient, le peuple, la population, et il est construit à partir du quotidien... »

Cette approche du théâtre qui se rapproche du public prend différentes formes, allant des simples représentations aux festivals organisés dans plusieurs villes du pays.

Cela répond également à un défi majeur auquel est confronté le théâtre au Togo : l'absence de public dans les salles lors des représentations théâtrales.

« Rendez-vous chez nous »

Gilbert Agbévidé, responsable du festival « Rendez-vous chez nous », explique : « Nous avons fait près de 15 ans de théâtre en salle. À chaque fois, nous sommes confrontés à ce problème de manque de public. Après avoir passé tout ce temps à créer, le public ne se présente pas. »

Il est donc impératif d'aller à la rencontre de ce public. « Il est chez lui, sur son terrain, au marché, dans l'espace public. Il était donc important de prendre en compte cet aspect et de réorienter nos créations vers la base », souligne Agbévidé.

En proposant du théâtre sous toutes ses formes, de la simple représentation à la performance, l'objectif est de replacer le patrimoine urbain au cœur du processus de création artistique. Agboka Ras Sankara, artiste-performeur, partage son point de vue : « Cela permet au public de réfléchir, d'imaginer ce qui se passe à travers la création. »

Les acteurs de ce mouvement espèrent ainsi que le théâtre retrouvera un nouvel élan, en résonance avec les histoires et les réalités locales. En ramenant le théâtre dans les quartiers, dans les rues et dans les maisons, cela permettra de redonner vie au patrimoine urbain et de réaffirmer la magie du spectacle vivant.