Haïti : le vaudou pour répondre à la violence des gangs

Ils chantent, leurs voix s'élevant au-dessus des coups de feu qui éclatent à des kilomètres de là, tandis que le rythme effréné des tambours étouffe leurs ennuis.

Des centaines de pratiquants du vodou se sont rassemblés dans une petite église pour célébrer Saint-Georges, un martyr chrétien considéré comme un soldat romain et vénéré à la fois par les catholiques et les vaudouistes.

Ils lui ont offert de l'argent et des prières dans l'espoir qu'ils parviendraient à surmonter la crise qui s'aggrave en Haïti. Ils ont chanté en créole haïtien : "Nous ne nous soucions pas qu'ils nous haïssent, parce qu'ils ne peuvent pas nous enterrer".

Boudé publiquement par les politiciens et les intellectuels pendant des siècles, le vaudou est en train de devenir une religion plus puissante et mieux acceptée à travers Haïti, où ses croyants étaient autrefois persécutés, car les gens cherchent du réconfort et une protection contre les gangs qui ont tué, violé et kidnappé des milliers de personnes ces dernières années.

Au milieu de la spirale du chaos, un nombre croissant d'Haïtiens prient davantage ou rendent visite à des prêtres vaudou, appelés oungans, pour des demandes urgentes allant de la localisation d'êtres chers qui ont été enlevés à la recherche de médicaments essentiels pour maintenir quelqu'un en vie.

Le vaudou est à l'origine de la révolution qui a conduit Haïti à devenir la première république noire libre du monde. Il s'agit d'une religion née en Afrique de l'Ouest et apportée de l'autre côté de l'Atlantique par les esclaves.

Cette religion syncrétique, qui mêle catholicisme et croyances animistes, n'a pas de chef officiel ni de credo. Elle compte un Dieu unique, le "Bondye", qui signifie "Bon Dieu" en créole, et plus d'un millier d'esprits, les "lwas", dont certains ne sont pas toujours bienveillants.

Au cours des cérémonies vaudou, les lwas se voient offrir de tout, des papayes au café, et même du pop-corn, des sucettes et des choux au fromage à l'occasion.

Ces dernières années, le vaudou a attiré davantage de fidèles en raison de la montée de la violence des gangs et de l'inaction du gouvernement, déclare Cecil Elien Isac, un oungan de la quatrième génération.

Lorsque M. Isac a ouvert son temple il y a plusieurs années à Port-au-Prince, environ huit familles de la région sont devenues membres. Aujourd'hui, il en compte plus de 4 000, tant en Haïti qu'à l'étranger.

Depuis, la religion est devenue un ingrédient clé de la riche scène culturelle haïtienne, inspirant la musique, l'art, l'écriture et la danse.

On ne sait pas combien de personnes pratiquent actuellement le vaudou en Haïti, mais il existe un dicton populaire : "Haïti est à 70 % catholique, à 30 % protestante et à 100 % vaudou."

Si le vaudou compte d'innombrables lwas ou esprits, Ogou Je Wouj, ou dieu des yeux rouges, une manifestation du dieu de la guerre, a pris de l'importance pour les Haïtiens en raison de l'insécurité qui règne dans le pays.