Afrique du Sud : l'espoir s'amenuise pour des survivants de l'effondrement

L'espoir s'amenuisait vendredi pour les 44 ouvriers du bâtiment ensevelis depuis des jours sous les décombres d'un immeuble qui s'est effondré en Afrique du Sud. Les autorités ont déclaré que les sauveteurs devaient maintenant relever le défi de déplacer des milliers de tonnes de béton à l'aide de machines lourdes pour voir s'il y a d'autres survivants.

Le bilan s'est alourdi à neuf morts après le décès à l'hôpital d'un ouvrier qui se trouvait dans un état critique, ont indiqué les autorités.

Sur les 28 ouvriers secourus sur le site, 21 étaient dans un état critique ou présentaient des blessures potentiellement mortelles à la suite de l'effondrement, lundi, du complexe d'appartements de cinq étages qui était en cours de construction.

Les autorités de la ville de George, sur la côte sud de l'Afrique du Sud, craignent que le bilan final ne dépasse les 50 morts. Elles ont indiqué que de gros engins de terrassement étaient arrivés sur place et que les équipes de secours étaient en train d'enlever d'énormes plaques de béton et des décombres pour s'enfoncer plus profondément dans les décombres.

Les autorités de la ville ont déclaré qu'il s'agissait toujours d'une opération de sauvetage plutôt que de récupération, mais aucun survivant n'a été localisé ou sorti de l'eau depuis mercredi.

"Malgré l'introduction de grosses machines, les techniques de sauvetage seront toujours appliquées de manière méticuleuse et sensible par l'équipe de gestion des catastrophes hautement qualifiée et expérimentée", a déclaré la ville dans un communiqué.

Elle a également révisé le nombre de disparus de 38 à 44 après avoir déterminé qu'il y avait plus d'ouvriers sur le site que ce que l'on pensait. De nouvelles informations fournies par l'entreprise de construction ont montré qu'il y avait 81 ouvriers lorsque le bâtiment s'est effondré, et non 75 comme les autorités l'avaient annoncé dans un premier temps.

Plus de 600 personnes sont impliquées dans les opérations de sauvetage, dont beaucoup ont été amenées des villes voisines. George, qui se trouve à environ 400 km à l'est du Cap, est une petite ville connue pour être une destination de vacances et de golf.

Les autorités affirment que plusieurs enquêtes sont en cours sur les causes de l'effondrement, notamment par la police, le gouvernement provincial et le ministère national du travail.