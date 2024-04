Afrique du Sud : Jacob Zuma peut-il faire tomber l'ANC ?

L'Afrique du Sud est confrontée cette année à une élection nationale inhabituelle, la septième depuis qu'elle est passée d'un régime de minorité blanche à une démocratie il y a 30 ans.

Les sondages et les analystes avertissent que pour la première fois, le parti au pouvoir, le Congrès national africain, qui a confortablement conservé le pouvoir depuis que Nelson Mandela est devenu le premier président noir du pays en 1994, pourrait recueillir moins de 50% des voix.

L'une des principales raisons est Jacob Zuma, l'ancien président et dirigeant de l'ANC qui a démissionné en disgrâce en 2018 dans un tourbillon d'allégations de corruption, mais qui a émergé ces derniers mois avec un nouveau parti politique. Il a l'intention d'être un acteur électoral majeur, car l'ancien président cherche à se venger de ses anciens amis de longue date.

Qui est Jacob Zuma ?

Jacob Zuma est depuis longtemps l'un des hommes politiques les plus connus d'Afrique du Sud. Il a été l'un des principaux dirigeants de l'ANC pendant la lutte de libération contre l'apartheid. Ancien chef des services de renseignement de l'ANC, il a menacé à plusieurs reprises de révéler certains secrets du parti.

Bien que Zuma n'ait pas été l'un des choix préférés de Mandela pour lui succéder, ce dernier lui a fait confiance pour jouer un rôle influent dans la fin des violences politiques meurtrières qui ont embrasé la province du KwaZulu-Natal avant les élections historiques de 1994.

Depuis lors, la province est restée une base de soutien pour Zuma, les membres de l'ethnie zouloue de Zuma constituent la majorité de la population de la province. Jacob Zuma est devenu chef adjoint de l'ANC en 1997 et a été nommé vice-président de l'Afrique du Sud en 1999.

Comment est-il devenu Président ?

Le chemin de Jacob Zuma vers le pouvoir a été jalonné de défis juridiques. En 2006, il a été déclaré non coupable du viol de la fille d'un camarade à son domicile à Johannesburg. Un an plus tôt, il avait été démis de ses fonctions de vice-président de l'Afrique du Sud après que son conseiller financier a été condamné pour corruption pour avoir sollicité des pots-de-vin lors d'un tristement célèbre marché d'armement.

Prétendant à une chasse aux sorcières politique, Jacob Zuma devait lancer une campagne politique agressive qui l'a vu être élu président de l'ANC en 2007. Sa campagne avait fait appel au mécontentement général à l'égard du président de l'époque, Thabo Mbeki, souvent décrit comme autocratique et distant. Les accusations de corruption à l'encontre de Jacob Zuma ont ensuite été abandonnées, au milieu de la controverse, et il a été élu président de l'Afrique du Sud en 2009.

Comment a-t-il perdu le pouvoir ?

La présidence de Jacob Zuma a souvent été critiquée. Ses proches amis et alliés, la famille Gupta, ont été accusés d'avoir influencé les nominations à des postes ministériels clés en échange de contrats commerciaux lucratifs. Les allégations de corruption au sein du gouvernement et des entreprises publiques ont finalement conduit l'ANC à forcer Zuma à démissionner en 2018.

Une commission d'enquête judiciaire a mis au jour un large éventail de preuves, et Zuma a été reconnu coupable en 2021 et condamné à 15 mois de prison pour avoir refusé de témoigner. Zuma reste en désaccord avec l'ANC et son successeur, le président Cyril Ramaphosa. Mais peu de Sud-Africains s'attendaient à ce que la rupture aille aussi loin.

Le retour

Jacob Zuma a choqué le pays en décembre en dénonçant l'ANC et en faisant campagne contre un parti qui avait été au cœur de sa carrière politique. Son nouveau parti politique, UMkhonto WeSizwe, porte le nom de l'aile militaire de l'ANC, qui a été dissoute à la fin de la lutte contre la minorité blanche.

L'ANC a intenté une action en justice pour empêcher le nouveau parti d'utiliser un nom et un logo semblables à ceux de l'aile militaire. Le charismatique Zuma continue de sillonner le pays en prononçant des discours animés, et c'est son visage qui représentera le parti sur les bulletins de vote.

Quelles chances d'election ?

L'ANC était déjà confronté à la pression des autres partis d'opposition. Mais le nouveau parti de Zuma menace d'attirer des soutiens au sein même de l'ANC, souvent divisé. L'organe électoral sud-africain l'a autorisé à se présenter aux élections législatives, malgré sa condamnation passée.

Les sondages suggèrent que le nouveau parti pourrait devenir l'un des plus grands partis d'opposition du pays et pourrait jouer un rôle important si l'ANC, qui s'affaiblit, doit former des coalitions pour diriger le pays. S'adressant à ses partisans lors d'un récent rassemblement, M. Zuma a déclaré : "Je dois revenir pour pouvoir réparer les choses".