Le Kenya rappelle le sirop de Johnson et Johnson

Le Kenya a procédé mercredi au rappel d’un lot du Benylin Paediatric. Et pour cause, le niveau de toxicité élevé, du sirop contre la toux de la société pharmaceutique Johnson and Johnson.

Les lots mis en cause ont été importés au Kenya en mai 2021. C'est une jurisprudence nigériane qui a sonné l’alerte. Des gendarmes du médicament de plusieurs pays africains ayant collaboré sur le sujet.

"Dans le cas du sirop Benylin Paediatric, l'autorité nigériane, la NAFDAC (National Authority for Food and Drug Administration and Control), a prélevé des échantillons de ce médicament sur le marché nigérian et a constaté qu'il était de mauvaise qualité. Les niveaux d'impureté du diéthylène glycol étaient plus élevés que prévu. Ils ont donc ordonné ce que nous appelons un 'rappel' de ce produit sur le marché nigérian", a expliqué Anthony Toroitich, directeur adjoint de l'agence kényane pour la sécurité du médicalent.

Les tests effectués au Kenya ont permis de découvrir qu'un lot de 11 184 unités contenait des "niveaux d'impureté" élevés de diéthylène glycol. Il s'agit des lots similaires à ceux incriminés au Nigeria.

"Nous avons effectué un suivi auprès de l'agent technique local qui a importé ces produits. Nous lui avons demandé de nous fournir les listes de distribution et nous avons immédiatement mis en quarantaine tous les produits Benylin Paediatric. Parallèlement, nous avons commencé à prélever des échantillons de tous les autres lots qui se trouvaient déjà dans le pays et avons examiné leur quantité. Au total, ils représentaient environ 44 000 unités.’’, a déclaré Anthony Toroitich.

Outre le Kenya, la Tanzanie, l'eSwatini, le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe ont tous rappelé un lot du Benylin Paediatric de Johnson and Johnson.