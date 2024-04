Mort, O.J. Simpson reflète toujours les divisions raciales aux États-Unis

Pour de nombreuses personnes assez âgées pour se souvenir d’O.J. Après le procès pour meurtre de Simpson, son exonération en 1995 a été un moment déterminant dans leur compréhension de la race, du maintien de l'ordre et de la justice.

Près de trois décennies plus tard, il reflète toujours les différentes réalités des Américains blancs et noirs.

Certaines personnes se souviennent avoir vu leurs collègues et camarades de classe noirs jubiler face aux représailles perçues face au racisme institutionnel. D’autres se souviennent de leurs homologues blancs choqués par ce que beaucoup considéraient comme une preuve accablante de culpabilité. Les deux réactions reflètent des expériences différentes avec un système de justice pénale qui continue de punir de manière disproportionnée les Noirs américains.

Simpson, décédé mercredi, reste un symbole des divisions raciales dans la société américaine car il rappelle à quel point les inégalités sont ressenties, même si de nouveaux personnages symbolisent les luttes autour du racisme, du maintien de l'ordre et de la justice.

« Il ne s’agissait pas vraiment d’O.J. Simpson l'homme. Il s’agissait du reste de la société et de la façon dont nous lui avons répondu », a déclaré Justin Hansford, professeur de droit à l’Université Howard.

Simpson est décédé d'un cancer de la prostate à Las Vegas, a annoncé sa famille jeudi. Il avait 76 ans.

Sa mort survient quelques mois seulement avant le 30e anniversaire des meurtres en 1994 de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et de son ami Ron Goldman. Tout comme lors du procès, la réaction du public au verdict a été largement façonnée par la race.

Aujourd’hui, les réformes de la justice pénale qui s’attaquent aux inégalités raciales suscitent moins de divisions. Mais cela a été remplacé par des réactions négatives contre les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion, par l’interdiction des livres traitant du racisme systémique et par des restrictions concernant les cours d’histoire des Noirs dans les écoles publiques.

« Le plus difficile, c’est que nous allons continuer à parcourir cette période jusqu’à ce que nous apprenions de notre passé », a déclaré Camille Charles, sociologue à l’Université de Pennsylvanie et professeur d’études africaines. "Mais il y a des gens qui ne veulent pas que nous apprenions de notre passé."

Au cours du procès, les Afro-Américains étaient quatre fois plus susceptibles de présumer que Simpson était innocent ou qu'il avait été piégé par la police, a déclaré Darnell Hunt, vice-chancelier exécutif et prévôt de l'UCLA, qui était à l'époque un jeune sociologue qui écrivait un livre sur les différentes manières dont les Noirs et les Américains blancs ont vu le procès.

"L'affaire concernait deux visions différentes de la réalité ou deux visions différentes de la réalité raciale en Amérique à ce moment-là de l'histoire", a-t-il déclaré.

Le procès de Simpson fait suite à l’acquittement en 1992 des policiers suite au passage à tabac de Rodney King à Los Angeles, qui a été filmé et a révélé le profond traumatisme de l’Amérique face à la brutalité policière. Pour de nombreux Afro-Américains en 1995, l’acquittement de Simpson représentait une réprimande du racisme institutionnel au sein du système judiciaire. Mais de nombreux Américains blancs pensaient que Simpson et son équipe de défense jouaient la carte de la race pour échapper à la condamnation.

La différence pourrait également être constatée dans la manière dont les médias noirs ont couvert le procès par rapport aux publications grand public, a déclaré Hunt. Ces médias avaient tendance à se demander si le système judiciaire était vraiment équitable en termes de « ce qu’on pourrait appeler l’expérience des Noirs », a-t-il déclaré.

Les sondages de la dernière décennie montrent que la plupart des gens croient toujours que Simpson a commis les meurtres, y compris la plupart des Afro-Américains, mais les dynamiques raciales et historiques en jeu dans le procès ne se limitent pas aux décès.

Hansford, professeur de droit à l'Université Howard, noir et âgé de 12 ans au moment du verdict Simpson, a déclaré qu'il se souvient des différences dans les réactions des Blancs et des Noirs, même dans des environnements libéraux comme Silver Spring, Maryland, la banlieue de Washington où il a grandi.

"Quand il a été acquitté, tous les étudiants noirs ont célébré et ont couru dans les couloirs en sautant de haut en bas", a-t-il déclaré. "Et les professeurs blancs pleuraient."

L’un des professeurs blancs de Hansford a dit quelque chose à propos de Simpson avec lequel il n’était pas d’accord, et lorsqu’il a répondu, le professeur l’a réprimandé.

"C'était l'une des pires façons dont un enseignant m'a jamais parlé", a déclaré Hansford. Le procès Simpson a créé une situation où les gens étaient coincés dans leurs flancs.

Les troubles racistes enracinés dans le procès étaient au centre du documentaire oscarisé en 2016 « OJ : Made in America ». Au lieu de se concentrer sur les meurtres et les preuves présentées au procès, le réalisateur Ezra Edelman a placé les crimes dans le contexte de la lutte pour les droits civiques, dont Simpson était largement isolé grâce à l'adhésion chaleureuse du courant dominant blanc.

«Tous les O.J. ce que je devais faire pour être reconnu, c'est de diriger un match de football", a déclaré Edelman à l'AP en 2016. "Et presque en même temps, vous avez une communauté de personnes dont le seul moyen d'être reconnu est de brûler leur communauté pendant les émeutes. C’étaient les deux pistes sur lesquelles j’essayais de me concentrer, sachant qu’elles se croiseraient 30 ans plus tard.

Simpson avait épousé une femme blanche dans un pays qui avait historiquement puni les hommes noirs qui osaient explorer les relations métisses. Mais Simpson était aussi une ancienne star du football et un riche acteur hollywoodien.